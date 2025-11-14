Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Người lính

Google News

Tàu tuần dương Hải quân Pháp thăm Đà Nẵng

Thanh Hiền
TPO - Ngày 14/11, tàu tuần dương Prairial của Hải quân Pháp đã cập cảng Tiên Sa, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị thành phố Đà Nẵng.

Tàu do Trung tá Wallerand Faivre D'Arcier làm chỉ huy cùng hơn 90 sĩ quan, thủy thủ đoàn.

tau-phap-2.jpg
Tàu Prairial tại cảng Tiên Sa.

Lãnh đạo Sở Ngoại vụ TP Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố… cùng các đơn vị liên quan đã đến đón tàu trong sáng cùng ngày.

Chuyến thăm của tàu Hải quân Pháp nhằm góp phần tăng cường mối quan hệ hữu nghị và tin cậy lẫn nhau, phù hợp với chủ trương thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Pháp được thiết lập từ năm 2024.

Tàu Prairial dài hơn 90m, rộng gần 14m, tải trọng 3.000 tấn. Trong chuyến thăm lần này, tàu lưu lại thành phố 6 ngày (từ 14 - 19/11). Chỉ huy tàu và các sĩ quan sẽ chào xã giao lãnh đạo UBND thành phố Đà Nẵng, Quân khu 5, Vùng 3 Hải quân.

tau-phap-4.jpg
Lãnh đạo Sở Ngoại vụ cùng các đơn vị liên quan đón tàu tại cảng Tiên Sa.

Ngoài ra còn trao đổi chuyên môn, giao lưu thể thao với các cán bộ, sĩ quan Hải quân và Cảnh sát biển Việt Nam. Đồng thời tham quan một số địa điểm văn hóa, lịch sử.

Thanh Hiền
#Chuyến thăm tàu Hải quân Pháp tại Đà Nẵng #Quan hệ hợp tác Việt Nam - Pháp #Giao lưu quốc phòng và quân sự #Chuyến thăm các lực lượng hải quân quốc tế #Phát triển quan hệ đối tác chiến lược #Tàu tuần dương Hải quân Pháp thăm Đà Nẵng

