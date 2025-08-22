Tất cả mọi thứ đều có thể khác đi

SVO - Tạp chí Đường cao tốc Arizona có lần đã đăng một tấm biển rất hài hước mà người ta nhìn thấy ở khu Chợ Road Runner ở Quartzsite, Arizona, Mỹ. Tấm biển nằm trên mặt quầy tính tiền, có ghi: “Chúng tôi rất mong nhận được sự kiên nhẫn của quý vị. Máy tính tiền điện tử thì mới. Vẫn những bà nhân viên phục vụ cũ”.

Tình hình là, những máy móc điện tử được sử dụng trong kinh doanh đang thay đổi nhanh hơn là các nhân viên. Cũng như các chương trình máy tính thường thay đổi rất nhanh và nhân viên công sở nhiều khi không theo kịp. Nhưng nói như thế không phải là con người không thể thay đổi được. Họ có thể. Thực tế, nguồn hy vọng lớn nhất của chúng ta luôn được sinh ra khi biết rằng chúng ta CÓ THỂ thay đổi. Chúng ta không nhất thiết phải lúc nào cũng y nguyên như cũ. Mọi thứ đều có thể rất khác với lúc ban đầu.

Không ai có thể thay đổi cuộc sống của bạn. Đó là điều chỉ có BẠN mới có thể làm được. Những điều mới mẻ và đẹp đẽ luôn chờ những người tin rằng mọi thứ đều có thể khác đi.

Tôi từng biết rất nhiều mối quan hệ thay đổi đáng ngạc nhiên một khi cặp đôi đó học được sự thật hiển nhiên mà đơn giản này: “Bạn không thể thay đổi đối phương của mình; nhưng đối phương của bạn có thể thay đổi”. Chúng ta thay đổi vì chúng ta muốn và vì chúng ta tin rằng mình có thể. Trong đó bao hàm rất nhiều hy vọng.

Những người ít hạnh phúc nhất là những người thay đổi ít nhất. Họ không tin và không được thuyết phục, rằng họ có thể bắt đầu lại từ đầu. Họ thường tin rằng, họ không thể thực sự khác đi được và cứ phải tiếp tục sống một cuộc sống không hạnh phúc, mãi mãi. Lẽ ra họ nên học từ những con rắn…

Những con rắn biết cách rũ bỏ quá khứ và khoác lên một thứ mới mẻ hơn. Những cách cũ kỹ, những thói quen cũ, những ý tưởng cũ và những thái độ cũ không phù hợp mãi mãi. Một khi chúng ta phát triển vượt lên chúng, chúng ta phải rũ bỏ chúng và phát triển trong một lớp da mới. (Chà, đã bao giờ bạn nghĩ mình lại học một bài học cuộc sống từ một con rắn chưa?).

Tất cả mọi thứ sẽ khác đi, khi bạn khác đi. Nó bắt đầu với hai thành phần không thể thiếu: Khát khao và niềm tin. Những người MUỐN rũ bỏ lớp da cũ và những người TIN rằng một có thể, thì sẽ tạo được những thay đổi cần thiết. Và họ sẽ hạnh phúc!