Gặp gỡ chàng trai đứng sau ý tưởng 'thu phí thành viên' ủng hộ Cuba

SVO - Trong những ngày qua, nhiều hội nhóm lớn trên mạng xã hội bất ngờ thông báo “thu phí thành viên” thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Đằng sau những thông báo vui ấy là hình thức truyền thông sáng tạo để kêu gọi cộng đồng cùng chung tay ủng hộ nhân dân Cuba anh em.

Được biết, một trong những người tiên phong đứng sau làn sóng ấy là anh Nguyễn Trung Kiên (30 tuổi, phường Yên Hòa, Hà Nội), quản trị viên của 13 cộng đồng trực tuyến với tổng số hơn một triệu thành viên. Anh Kiên là người đứng ra kêu gọi ủng hộ theo cách thức độc lạ nhưng hiệu quả, khiến hàng nghìn người hưởng ứng, góp phần lan tỏa mạnh mẽ tinh thần tương thân tương ái.

Anh Nguyễn Trung Kiên, quản trị 13 cộng đồng lớn với hơn 1 triệu thành viên kêu gọi ủng hộ Cuba.

Chia sẻ với Chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, Báo Tiền Phong, anh Kiên cho biết ý tưởng bắt nguồn từ một trăn trở rất đời thường:

“Bản thân tôi đã ủng hộ Cuba 1,2 triệu đồng. Nhưng nghĩ lại, số tiền đó vẫn nhỏ bé quá so với nhu cầu thực tế. Trong khi mình quản lý tới 13 cộng đồng, hơn một triệu thành viên, tại sao không tận dụng nguồn lực ấy để tạo sức mạnh lớn hơn? Chính vì thế, tôi nghĩ đến cách ‘thu phí thành viên’ như một cú hích để mọi người chú ý và sẵn sàng đóng góp.”

Với anh Kiên, hành động cá nhân có thể khiêm tốn, nhưng khi cộng đồng cùng vào cuộc thì ý nghĩa được nhân lên gấp bội. Ý tưởng ấy nhanh chóng được hiện thực hóa và tạo thành “hiện tượng” trong nhiều ngày qua.

Chỉ ít giờ sau khi thông báo, hàng nghìn thành viên đã nhiệt tình hưởng ứng. Không ít người thậm chí hài hước tuyên bố “đóng phí trước 100 năm”, chuyển khoản một triệu đồng, hay thậm chí “500 năm” với số tiền lên đến 5 triệu đồng.

“Cảm xúc của tôi khi đó là cực kỳ tự hào. Một cá nhân nhỏ bé thôi, nhưng khi đứng cùng cộng đồng thì ý nghĩa trở nên lớn lao. Tôi không ngờ các thành viên lại đồng lòng đến thế, cùng chia sẻ tình cảm với Cuba, người bạn từng kề vai sát cánh với Việt Nam trong những năm tháng khó khăn. Thật sự bất ngờ và hạnh phúc khi thấy có những con người sẵn sàng làm điều lớn lao ấy”, anh Kiên xúc động chia sẻ.

Tuy nhiên, việc chọn cách “thu phí thành viên” cũng khiến anh Kiên đối mặt với không ít lo lắng:

Ban đầu tôi sợ lắm. Trước giờ chưa bao giờ tôi kêu gọi thu phí, nên cũng lo bị hiểu lầm hay xuyên tạc. Có thể sẽ có người nghĩ xấu hoặc nói tôi trục lợi. Nhưng rồi tôi tự hỏi: nếu mình không làm, biết đâu có rất nhiều người muốn giúp Cuba mà chưa biết cách, hoặc chưa có ai đủ uy tín để đứng ra kêu gọi? Nếu sợ hãi mà im lặng thì cộng đồng sẽ mất đi cơ hội lan tỏa điều tích cực.

Thay vì xóa đi, anh Kiên quyết định giữ lại và thậm chí ghim thông báo lên đầu nhóm để mọi người dễ thấy: “Nỗi sợ cá nhân không thể lớn hơn lý tưởng chung”, anh nói.

Theo anh Kiên, sức mạnh cộng đồng mạng Việt Nam lần này không phải ngẫu nhiên: “Trong trái tim người Việt đã có sẵn tình yêu thương và tinh thần đoàn kết. Khi chúng ta nhắc đến Cuba, ai cũng hiểu đó không chỉ là một đất nước xa xôi, mà còn là người bạn từng sẵn sàng hy sinh vì Việt Nam. Việc chuyển khoản qua Trung ương Hội Chữ thập đỏ, với nội dung ghi rõ ‘CUBA’, càng khiến mọi người cảm thấy mình trực tiếp góp một phần vào mối tình anh em ấy”.

Anh cho biết, dĩ nhiên cũng có vài ý kiến thắc mắc tại sao lại “thu phí”. Nhưng điều đáng trân trọng là không cần anh phải lên tiếng, hàng trăm thành viên khác đã tự động giải thích, bảo vệ, và lan tỏa ý nghĩa thật sự của chiến dịch: “Chính sự đồng lòng ấy làm tôi càng tin rằng tình cảm Việt Nam – Cuba vẫn cháy bỏng trong lòng nhiều người”.

Không chỉ dừng lại ở một chiến dịch thiện nguyện trên nền tảng mạng xã hội, anh Kiên mong muốn thông điệp lớn hơn được gửi đến giới trẻ Việt Nam: tình yêu lịch sử và tinh thần trách nhiệm cộng đồng:

"Gần đây tôi đọc và xem rất nhiều tài liệu lịch sử. Một phần vì chuẩn bị tới ngày Quốc khánh 2/9, một phần vì tôi nhận ra lịch sử là phần quan trọng nhất của mỗi con người. Quên lịch sử là mất nước ngay. Tôi mong giới trẻ hãy tìm hiểu nhiều hơn, yêu lịch sử dân tộc hơn, tôn trọng những hy sinh của cha anh đi trước. Từ đó, phát huy tinh thần yêu nước, mạnh mẽ bảo vệ Tổ quốc và lẽ phải", anh chia sẻ

Với Cuba, theo anh, đó là bài học sâu sắc về tình anh em quốc tế: “Họ đã từng vì Việt Nam mà chịu cấm vận hàng chục năm. Họ đã giúp chúng ta bằng cả máu. Đừng bao giờ quên công lao ấy. Tình bạn ấy là tài sản vô giá mà thế hệ trẻ cần trân trọng và tiếp nối”.

Được biết, sau 6 ngày phát động chương trình “65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba”, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã ghi nhận 1,75 triệu lượt đóng góp, với tổng số tiền quyên góp lên tới trên 344 tỷ đồng (tính đến 15h30 ngày 19/8/2025). Kết quả này cao gấp gần 5 lần so với mục tiêu ban đầu là 65 tỷ đồng. Hoạt động kêu gọi ủng hộ Cuba sẽ tiếp tục diễn ra đến ngày 16/10/2025.

Ảnh: NVCC