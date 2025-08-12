Tarot tuần mới: Ma Kết xách balô và đi du lịch, Song Ngư được bạn bè bảo vệ

HHTO - Bài tarot và bài trà tuần này sẽ bật mí các khía cạnh tình cảm lẫn công việc, sự kiện dành cho các cung Hoàng đạo. Cùng tìm hiểu xem cung nào cần mạnh mẽ đương đầu với thử thách, cung nào sẽ cảm nhận được tình yêu đang lan tỏa khắp thế gian?

Thiên Bình

Thiên Bình đang có đủ năng lượng và sự hứng khởi để tiến về phía trước trong tuần này. Tuy nhiên có thể có ai đó đang đề nghị hoặc yêu cầu Thiên Bình làm một điều mà Thiên Bình không muốn lắm, mang tính chất hơi ép buộc trong một hoàn cảnh khá nhạy cảm khó mà từ chối. Nỗi sợ và lo lắng của Thiên Bình khi điều này xảy ra có thể dâng cao.

Lời khuyên ở đây là nên kiên định với những mục tiêu hoặc mong muốn của mình. Tinh thần không sợ hãi và không ngần ngại khi đương đầu với thử thách sẽ giúp Thiên Bình vượt qua và giành được chiến thắng ở phía cuối hành trình.

Thiên Yết

Thiên Yết có cơ hội hòa giải những mâu thuẫn, bất đồng trong công việc, tình cảm với một ai đó; hoặc hàn gắn những rạn nứt đã xảy ra từ trước đó, hoặc trong tuần này. Nhưng vấn đề có thực sự được giải quyết hay không cũng nằm ở sự định đoạt của cá nhân Thiên Yết nữa. Có khả năng vấn đề này sẽ còn quay lại nếu như nó chưa được giải quyết xong.

Trong giai đoạn này cần lưu ý thêm về những vấn đề về tài chính hoặc đầu tư mạo hiểm. Thiên Yết cần có phương án quản lý và kiểm soát vấn đề chi tiêu, tiền bạc.

Nhân Mã

Nhân Mã có thể sẽ đón nhận một tin tức hoặc trải qua một sự kiện liên quan đến vấn đề gia đình, ở đây đặc biệt là người cha hoặc người anh, người trụ cột trong gia đình. Những quyết định của họ có thể sẽ ảnh hưởng đến Nhân Mã.

Mặt khác, ở đây có một lời khuyên về việc nếu đang ấp ủ một kế hoạch, thì thành công chỉ đến khi Nhân Mã tập trung cho việc lên kế hoạch thật tốt, chăm chỉ nỗ lực để hiện thực hóa mong muốn đó.

Ma Kết

Ma Kết đang có khá nhiều năng lượng để hoàn thành công việc trong tuần này nhưng đôi khi năng lượng của Ma Kết sẽ hơi thô cứng, thiếu sự mềm mỏng trong giao tiếp cũng như có thể khiến người khác cảm thấy bản thân đang lạm quyền. Hãy giữ cho mình một trái tim thấu hiểu để chính mình cũng cảm nhận được tình yêu thương.

Một chuyến du lịch hoặc một kỳ nghỉ ngắn nào đó có thể diễn ra trong tuần. Đôi khi Ma Kết có thể sắp xếp chuyến du lịch này để đi cùng gia đình chẳng hạn. Chắc chắn kỳ nghỉ hoặc chuyến đi này sẽ mang lại nhiều niềm vui.

Bảo Bình

Bảo Bình có thể đang hơi khó khăn trong việc đưa ra quyết định trong tuần này. Việc bình tĩnh quan sát và âm thầm đánh giá trước tình huống có thể tốt, nhưng đừng chần chừ quá lâu để thành ra lại thụ động. Nếu một cánh cửa đóng lại, một cánh cửa khác sẽ mở ra. Những cơ hội mới đang đến với Bảo Bình.

Những buổi hẹn gặp với bạn bè cùng giới có khả năng sẽ “chốt kèo” trong tuần này. Và điều này sẽ làm cho tình bạn gia tăng thêm phần khăng khít.

Song Ngư

Song Ngư đang ở trong nguồn năng lượng khá vững vàng trong tuần này. Những gì Song Ngư chọn làm có thể là tập trung cho bản thân và công việc, trau dồi giá trị của bản thân, cảm nhận niềm vui, hạnh phúc, sự lãng mạn... Dù nhỏ nhưng nó tồn tại ở khắp nơi và tự Song Ngư sẽ làm mình cảm động vì điều đó.

Có thể đã rất vững trong tuần này nhưng Song Ngư cũng nhận thêm được sự bảo vệ và bênh vực từ một người bạn đáng tin cậy. Có thể là trước một vấn đề, một tin đồn hoặc một ai đó “gió chiều nào theo chiều đó” chẳng hạn.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo