Cổng Sư Tử 8/8: Điều gì sẽ đến khi Trái Đất thẳng hàng với ngôi sao Sirius?

HHTO - Cổng Sư Tử (Lion's Gate Portal) 8/8 là một trong những hiện tượng mạnh mẽ nhất trong năm, khi Trái Đất thẳng hàng với ngôi sao Sirius.

Nguồn gốc và ý nghĩa

Cổng Sư Tử 8/8 có nguồn gốc từ nền văn minh Ai Cập cổ đại, khi người Ai Cập nhận ra rằng vào khoảng thời gian này hằng năm, ngôi sao Sirius sẽ thẳng hàng với Mặt Trời và Trái Đất theo một cách đặc biệt. Sirius, được gọi là "Sopdet" trong tiếng Ai Cập cổ, được coi là ngôi sao của nữ thần Isis - biểu tượng của sự tái sinh, trí tuệ và sự thiêng liêng.

Con số 8 trong ngày 8/8 mang ý nghĩa đặc biệt trong Thần số học. Khi được xoay ngang, số 8 trở thành biểu tượng vô cực (∞), đại diện cho sức mạnh vô tận, sự cân bằng hoàn hảo giữa thế giới vật chất và tinh thần. Năm 2025 có tổng số của năm là 9 (2+0+2+5=9), tạo thành tổ hợp 8-8-9 khá mạnh mẽ, báo hiệu một giai đoạn hoàn thành chu kỳ và bắt đầu hành trình mới.

Trong chiêm tinh học, Cổng Sư Tử xảy ra khi mặt trời đang vận hành trong cung Sư Tử - cung hoàng đạo của sự tự tin, sáng tạo và biểu hiện bản thân. Năng lượng của Sư Tử kết hợp với rung động cao cấp từ Sirius tạo nên một "siêu bão" năng lượng, giúp 12 chòm sao khai mở trái tim, tăng cường lòng dũng cảm và khả năng biểu hiện những mong muốn sâu thẳm nhất.

Tác động của sự kiện cổng Sư Tử

Cổng Sư Tử 8/8/2025 sẽ mang đến những tác động sâu sắc đến ý thức và hành động của 12 cung hoàng đạo. Những vấn đề chưa được giải quyết từ quá khứ có thể quay trở lại để được chữa lành triệt để. Đây là món quà từ vũ trụ, giúp bạn giải phóng những gánh nặng cũ và bước vào chu kỳ mới với tâm hồn nhẹ nhàng hơn.

Cỗ máy "khuếch tán" nguồn năng lượng

Cổng Sư Tử 8/8 được coi là một trong những thời điểm mạnh mẽ nhất trong năm để thực hành "manifest" - luật hấp dẫn. Sự kiện này được coi là giai đoạn để đặt ra những mục tiêu lớn lao và táo bạo cho 6 tháng cuối năm 2025. Những ai đang muốn thay đổi nghề nghiệp, bắt đầu mối quan hệ mới, khởi nghiệp hoặc di chuyển đến nơi ở mới sẽ nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ từ vũ trụ.

Cổng Sư Tử có thể mang đến những cuộc gặp gỡ định mệnh hoặc giúp các cặp đôi hiện tại cải thiện, phát triển mối quan hệ. Về mặt tài chính, đây là thời điểm thuận lợi để khởi động các dự án kinh doanh sáng tạo hoặc đầu tư vào những lĩnh vực mang tính đổi mới. Năng lượng Sư Tử khuyến khích sự táo bạo và tự tin, giúp 12 chòm sao đưa ra những quyết định quan trọng mà trước đây có thể đã do dự.

Cần làm gì để tận dụng tối đa nguồn năng lượng?

Giữ tâm thế cởi mở và tích cực: Hãy "sửa soạn" một tâm hồn đẹp trong ngày 8/8 với tinh thần sẵn sàng đón nhận những điều mới. Tránh những suy nghĩ tiêu cực hoặc hoài nghi, thay vào đó hãy tin tưởng tuyệt đối và bản thân.

Dành thời gian cho bản thân: Đây không phải là ngày để bận rộn với công việc hay các hoạt động vui chơi, giải trí. Hãy tạo ra không gian yên tĩnh để lắng nghe và hiểu hơn về mong muốn của bản thân và lên kế hoạch thật chi tiết để đạt được mục tiêu.

Đặt ra ý định rõ ràng: Thay vì mong muốn mơ hồ, hãy xác định cụ thể những gì 12 chòm sao muốn đạt được. Ý định càng rõ ràng và chân thành, khả năng hành động và chuyển hóa thành hiện thực càng cao.

Thực hành lòng biết ơn: Hãy luôn biết ơn tới những gì bạn đã và đang có trong cuộc sống, đồng thời sẵn sàng đón nhận những món quà sắp dành tặng cho bạn.

