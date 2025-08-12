Tarot tuần mới: May mắn thuộc về Song Tử, Xử Nữ cần khôn ngoan chờ thời

HHTO - Bài tarot và bài trà tuần này sẽ bật mí các khía cạnh tình cảm lẫn công việc, sự kiện dành cho các cung Hoàng đạo. Cùng tìm hiểu xem cung nào cần cân bằng giữa công việc và cuộc sống, cung nào sẽ được “sạc đầy năng lượng” nha!

Bạch Dương

Bạch Dương đang bắt tay làm điều gì đó mới: nghiên cứu một vấn đề chuyên môn, học một ngôn ngữ mới, hoặc làm một dự án mới chẳng hạn. Đây có thể là lĩnh vực mà Bạch Dương còn lơ ngơ, chưa có nhiều kinh nghiệm, nhưng kết quả sau nỗ lực đem lại có thể rất đáng mong chờ đó.

Đừng quên một yếu tố khác là cần giữ cho cuộc sống cân bằng với những yếu tố khác ngoài học hành và công việc, chẳng hạn như việc nghỉ ngơi, giải trí, rèn luyện sức khỏe, các mối quan hệ tình cảm và đời sống.

Kim Ngưu

Vấn đề tài chính trong giai đoạn này của Kim Ngưu không phải là túng thiếu, nhưng có thể cũng không dư dả nhiều. Kim Ngưu có thể sẽ muốn giữ số tiền hoặc tài sản mà mình có nguyên vẹn, không chi tiêu để cảm thấy yên tâm và hài lòng hơn. Sự kiên định và vững vàng cũng như chỗ dựa vững chắc từ gia đình cũng là một yếu tố khác giúp Kim Ngưu thoải mái hơn.

Tuần này Kim Ngưu nên để ý việc kiểm soát cảm xúc, đặc biệt là những cơn giận. Ai cũng biết nếu một chú trâu im lặng và lành tính mà nổi giận lên thì sẽ rất đáng sợ. Nhưng quan trọng là hậu quả sau đó có thể khiến Kim Ngưu hối tiếc.

Song Tử

Song Tử đôi khi hơi bi quan về tình hình hiện tại hoặc dễ cảm thấy chán nản ngay từ đầu tuần, nhưng lời nhắn ở đây là cứ kiên trì, rồi mọi chuyện sẽ sớm có sự thay đổi. Những tin tức, chuyển biến đang trên đường tới và cuối cùng thì Song Tử sẽ rõ ràng đó là điều gì. May mắn cũng đang ở đây, bên cạnh Song Tử nên có vẻ tin tức sắp đến sẽ là tin tức tốt đẹp.

Song Tử có thể cảm thấy uể oải và mệt mỏi. Dành nhiều thời gian để nghỉ ngơi hồi phục năng lượng là điều Song Tử cần chú ý đến nhất ngay bây giờ. Song Tử có thể tìm đến bạn bè, hoặc bất kỳ hoạt động nào mang lại cảm giác được “sạc đầy pin”.

Cự Giải

Tuần này Cự Giải có một chút nhạy cảm và dễ đa sầu đa cảm hơn. Cự Giải hãy dành nhiều thời gian hơn để lắng nghe, kết nối với bản thân và tìm ra định hướng trong khoảng thời gian này nhé.

Khả năng Cự Giải cũng đang chờ đợi một tin tức hoặc một sự kiện nào đó sắp diễn ra. Điều này khiến Cự Giải rất phấn khích. Đây có thể là điều mà Cự Giải đã mong chờ từ lâu. Trong giai đoạn này tiền bạc và tài chính cũng đang rất tốt và ổn định, có thể có khả năng gia tăng thêm nữa.

Sư Tử

Thời điểm này Sư Tử nên tập trung vào việc hoàn thành những công việc còn dang dở, những kế hoạch đã đặt ra. Sư Tử cũng được khuyên không nên quá mạo hiểm làm gì đó mình chưa từng làm hoặc đưa ra những lựa chọn mà bản thân không chắc chắn.

Một tin tức hoặc điều gì đó xảy ra khiến Sư Tử cảm thấy buồn bã, thất vọng hoặc chán nản, mất động lực. Có thể liên quan đến đối tượng tình cảm hoặc bạn bè. Điều này đôi khi làm ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần hoặc thể chất của Sư Tử. Hãy dành nhiều thời gian hơn để nghỉ ngơi.

Xử Nữ

Xử Nữ đang có nguồn năng lượng và sức mạnh tốt để tập trung cho học tập và công việc. Trong khoảng thời gian này Xử Nữ có thể va chạm với một ai đó có quyền thế nhưng khá kiêu căng và ngạo mạn. Xử Nữ cần biết cách bảo vệ bản thân và lợi ích của mình trước. Hãy khôn ngoan và khéo léo để chờ thời điểm, cơ hội phù hợp để xử lý và giải quyết vấn đề, không nên đối đầu trực diện với đối tượng này.

Phòng thủ và kiên nhẫn có thể là hai điều Xử Nữ nên đặt lên hàng đầu để tránh xảy ra việc hao tổn tiền bạc hoặc sức lực hơn mức cần thiết.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo