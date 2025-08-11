Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Horoscope 11/8 - 17/8: Bọ Cạp có sự đột phá, Thiên Bình đừng quá hiếu thắng

HHTO - Từ công việc, tình cảm đến cuộc sống cá nhân, 12 cung hoàng đạo đều có những cơ hội đặc biệt để tỏa sáng trong tuần này.

Sư Tử

2f7fdd744892455c31d05513d9a-2342.png

Sư Tử đón tuần mới với nhiều cơ hội thể hiện bản thân. Đầu tuần, bạn dễ được giao trọng trách hoặc vai trò quan trọng, giúp khẳng định năng lực. Trong công việc, đây là giai đoạn phù hợp để đề xuất ý tưởng mới hoặc tham gia dự án sáng tạo. Tuy nhiên, cần tránh thái độ quá tự tin, dễ gây hiểu lầm với đồng nghiệp.

Tài chính có dấu hiệu cải thiện nhờ nguồn thu phụ hoặc khoản thưởng bất ngờ. Tình cảm khởi sắc, người độc thân thu hút sự chú ý từ người xung quanh, còn các cặp đôi sẽ có khoảng thời gian lãng mạn. Cuối tuần, nên dành thời gian nghỉ ngơi để duy trì phong độ và chuẩn bị cho những thử thách kế tiếp.

Xử Nữ

ba9d19744892455c31d055135ad-8848.png

Tuần mới mang lại cho Xử Nữ nhiều cơ hội cải thiện bản thân. Đầu tuần, bạn có xu hướng sắp xếp lại kế hoạch, loại bỏ những việc kém hiệu quả. Công việc tiến triển tốt nếu bạn giữ được sự tập trung và tổ chức khoa học. Giữa tuần, khả năng phân tích giúp bạn đưa ra quyết định chính xác, đặc biệt trong các vấn đề liên quan đến tài chính.

Tình cảm êm đềm, nhưng người độc thân cần chủ động hơn nếu muốn mối quan hệ tiến triển. Các cặp đôi nên dành thời gian chia sẻ để tránh sự xa cách do bận rộn. Cuối tuần, Xử Nữ nên tham gia hoạt động thể chất hoặc đi dã ngoại để tái tạo năng lượng.

Thiên Bình

5dc662744892455c31d055157da-4319.png

Thiên Bình bước vào tuần mới với những chuyển biến tích cực trong cả công việc và đời sống cá nhân. Đầu tuần, bạn có thể tham gia vào một cuộc họp hoặc buổi trao đổi quan trọng, nơi ý kiến của bạn được lắng nghe và đánh giá cao. Đây là thời điểm thích hợp để thể hiện khả năng ngoại giao và giải quyết vấn đề khéo léo.

Giữa tuần, bạn có thể gặp một vài tình huống đòi hỏi sự thỏa hiệp. Hãy linh hoạt, nhưng đừng quên giữ vững nguyên tắc cá nhân. Tài chính nhìn chung ổn định, song bạn nên tránh đầu tư hoặc chi tiêu lớn vào thời điểm này để hạn chế rủi ro.

Về tình cảm, người độc thân dễ có cơ hội làm quen với đối tượng tiềm năng qua các mối quan hệ xã hội hoặc sự kiện nghệ thuật. Các cặp đôi có xu hướng tìm thấy tiếng nói chung hơn sau một thời gian bất đồng. Cuối tuần, hãy dành thời gian tham gia hoạt động giải trí hoặc gặp gỡ bạn bè để cân bằng lại cảm xúc.

Bọ Cạp

299fc4744892455c31d0551550b-6385.png

Tuần này mang đến cho Bọ Cạp sự đột phá nếu bạn biết tận dụng sự tập trung và quyết tâm vốn có. Đầu tuần, công việc đòi hỏi bạn phải giải quyết một số vấn đề tồn đọng, nhưng chỉ cần kiên trì, bạn sẽ tìm ra hướng đi hiệu quả.

Giữa tuần là thời điểm thích hợp để triển khai kế hoạch dài hạn hoặc ký kết thỏa thuận quan trọng. Tài chính có dấu hiệu khởi sắc, đặc biệt nếu bạn đang tham gia vào các dự án sáng tạo hoặc kinh doanh. Về tình cảm, người độc thân có thể gặp gỡ một người gây ấn tượng mạnh ngay từ lần đầu trò chuyện. Những ai đang yêu sẽ cảm nhận rõ sự gắn kết sâu sắc hơn qua những khoảnh khắc chia sẻ chân thành.

Cuối tuần, Bọ Cạp nên dành thời gian cho bản thân, tránh để lịch trình quá dày đặc. Một buổi đi bộ ngoài trời hoặc đọc sách sẽ giúp bạn tái tạo năng lượng và suy nghĩ thông suốt hơn.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

