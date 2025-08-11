Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Horoscope 11/8 - 17/8: Ma Kết tùy cơ ứng biến, Nhân Mã nên quản lý tiền bạc

HHTO - Từ công việc, tình cảm đến cuộc sống cá nhân, 12 cung hoàng đạo đều có những cơ hội đặc biệt để tỏa sáng trong tuần này.

Nhân Mã

064f3d744892455c31d05514830-3302.png

Nhân Mã bước vào tuần mới với tâm thế hứng khởi và nhiều ý tưởng mới. Đầu tuần, bạn có thể nhận lời mời tham gia sự kiện hoặc hoạt động ngoại khóa, mở ra cơ hội kết nối với những người có chung chí hướng.

Trong công việc, sự chủ động và khả năng thích nghi giúp bạn xử lý tốt những thay đổi bất ngờ. Giữa tuần, bạn có thể tìm thấy nguồn cảm hứng để phát triển một dự án cá nhân hoặc học hỏi kỹ năng mới.

Tài chính tương đối ổn định, nhưng hãy chú ý đến các khoản chi phát sinh liên quan đến giải trí hoặc du lịch. Về tình cảm, người độc thân có thể gặp gỡ đối tượng thú vị trong chuyến đi hoặc buổi gặp gỡ bạn bè. Các cặp đôi sẽ trải qua khoảng thời gian vui vẻ và có nhiều trải nghiệm chung.

Ma Kết

2cab38744892455c31d05512e2f-6525.png

Tuần này, Ma Kết có cơ hội chứng tỏ năng lực và sự kiên định. Đầu tuần, bạn có thể nhận nhiệm vụ mới đòi hỏi tính tổ chức và khả năng quản lý thời gian tốt. Đây là dịp để bạn khẳng định vị trí trong tập thể.

Giữa tuần, một số thử thách có thể xuất hiện dưới dạng thay đổi kế hoạch hoặc yêu cầu khẩn cấp. Hãy giữ bình tĩnh và xử lý từng bước, bởi sự chắc chắn và kiên nhẫn sẽ giúp bạn vượt qua.

Tài chính nhìn chung ổn định, nhưng bạn nên cân nhắc trước khi đưa ra các quyết định chi tiêu lớn. Trong chuyện tình cảm, người độc thân có thể nhận được sự quan tâm từ một người đã biết từ trước. Các cặp đôi cần duy trì giao tiếp để tránh hiểu lầm không đáng có.

Bảo Bình

3c8dbd744892455c31d05514f71-1824.png

Bảo Bình khởi đầu tuần mới với nhiều ý tưởng sáng tạo. Đầu tuần, bạn có thể tham gia một buổi chia sẻ kế hoạch cá nhân, nhận được phản hồi tích cực từ đồng nghiệp và bạn bè.

Công việc thuận lợi nhờ khả năng đổi mới và tìm hướng đi khác biệt. Giữa tuần, bạn có thể gặp một vài trở ngại nhỏ, nhưng sự linh hoạt sẽ giúp bạn nhanh chóng vượt qua.

Tài chính ổn định, thậm chí có cơ hội tăng thêm thu nhập từ một dự án phụ hoặc công việc bán thời gian. Về tình cảm, người độc thân dễ thu hút người khác bằng phong cách và sự độc đáo. Các cặp đôi nên thử cùng nhau trải nghiệm hoạt động mới để làm mới mối quan hệ.

Song Ngư

46973d744892455c31d05514ca8-4605.png

Tuần mới mang đến cho Song Ngư nhiều cảm xúc và cơ hội để phát triển bản thân. Đầu tuần, bạn có thể bắt tay vào một kế hoạch sáng tạo hoặc nghệ thuật, nhận được sự ủng hộ từ người xung quanh.

Trong công việc, sự nhạy bén và khả năng lắng nghe giúp bạn xử lý tốt những tình huống phức tạp. Giữa tuần, bạn có thể tìm thấy hướng giải quyết cho vấn đề đã kéo dài nhờ sự hỗ trợ từ đồng nghiệp hoặc bạn bè thân thiết.

Tài chính khá ổn định nhưng bạn cần quản lý chi tiêu cẩn thận để tránh áp lực về sau. Về tình cảm, người độc thân dễ rung động trước sự quan tâm chân thành. Các cặp đôi sẽ có những khoảnh khắc lãng mạn và sâu lắng, giúp mối quan hệ thêm bền chặt.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

