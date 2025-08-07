Mùa Sư Tử: Chuỗi sự kiện chiêm tinh sẽ "thay đổi cuộc chơi" tháng 8

HHTO - Sau những ngày căng thẳng với Sao Thủy nghịch hành, mùa Sư Tử sắp tới sẽ mang đến một loạt sự kiện thiên văn đầy hứa hẹn trong tháng 8 này.

Ngày 7/8: Sao Hỏa dịch chuyển vào cung Thiên Bình

Ngày 7 tháng 8 đánh dấu một chuyển biến quan trọng khi Sao Hỏa - hành tinh của hành động, năng lượng và quyết tâm - chuyển từ cung Xử Nữ vào cung Thiên Bình. Đây là sự chuyển giao từ năng lượng nội tâm, bảo vệ sang năng lượng hướng ngoại, tìm kiếm sự cân bằng và hòa hợp.

Đây là thời điểm tuyệt vời để giải quyết các mâu thuẫn, tìm kiếm sự thỏa hiệp trong công việc và các mối quan hệ. Thay vì đối đầu trực tiếp, 12 chòm sao nên có xu hướng tìm kiếm giải pháp win-win. Tuy nhiên, cần cẩn thận với việc trì hoãn quyết định do quá nhiều cân nhắc.

Ngày 9/8: Trăng tròn Bảo Bình

Trăng tròn ngày 9 tháng 8 tại cung Bảo Bình sẽ là một trong những sự kiện ấn tượng nhất của mùa hè. Bảo Bình - cung hoàng đạo của sự đổi mới, tự do và nhân đạo - sẽ khuếch đại năng lượng của Mặt Trăng, tạo ra một "cú hit" cảm xúc và trực giác mạnh mẽ.

Trăng tròn luôn là thời điểm của sự kết thúc và hoàn thành, nhưng khi diễn ra ở Bảo Bình, những ý tưởng táo bạo, những giải pháp không theo khuôn mẫu bất ngờ xuất hiện. Sự kiện này đặc biệt tác động mạnh mẽ đến làm việc nhóm, các hoạt động cộng đồng và những dự án mang tính nhân văn. Hãy cẩn thận không để cảm xúc dẫn dắt những quyết định quan trọng. Mặt khác, đây là cơ hội tuyệt vời để kết nối với những người có cùng tầm nhìn, tham gia các nhóm hoặc tổ chức có ý nghĩa xã hội.

Ngày 11/8: Sao Thủy chấm dứt kỳ nghịch hành

Sao Thủy sẽ kết thúc chu kỳ nghịch hành vào ngày 11 tháng 8. Đây chính là ngày mà nhiều người đã mong đợi - khi các vấn đề về giao tiếp, công nghệ và di chuyển bắt đầu trở lại bình thường. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng việc Sao Thủy dịch chuyển thuận không có nghĩa là mọi thứ sẽ ngay lập tức trở nên hoàn hảo. Giai đoạn "hậu bóng" sẽ kéo dài đến khoảng cuối tháng 8, trong đó các vấn đề còn sót lại từ thời kỳ nghịch hành sẽ được giải quyết dần.

Ngày 31/8: Sao Kim chuyển sang cung Cự Giải

Kết thúc tháng 8 với một nốt nhạc êm dịu, Sao Kim - hành tinh của tình yêu, vẻ đẹp và hài hòa - sẽ chuyển từ cung Song Tử vào cung Cự Giải vào ngày 31 tháng 8. Đây là sự chuyển đổi từ năng lượng trí tuệ, đa dạng sang năng lượng cảm xúc, nuôi dưỡng và bảo vệ.

Đây là thời điểm tuyệt vời cho các hoạt động gia đình, trang trí nhà cửa, nấu ăn cùng người thân. Các mối quan hệ sẽ được củng cố thông qua sự chia sẻ và chăm sóc lẫn nhau. Tình yêu trở nên sâu sắc hơn, dựa trên sự tin tưởng và an toàn cảm xúc.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo