Tập huấn kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong trợ giúp pháp lý

Hoàng An
TPO - Ngày 7/10, được biết Cục Phổ biến giáo dục pháp luật và Trợ giúp pháp lý (Bộ Tư pháp) vừa tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin giám sát, thẩm định, đánh giá chất lượng, hiệu quả trong trợ giúp pháp lý.

Chủ trì, điều hành Hội nghị do bà Vũ Thị Hường, Phó Cục trưởng Cục Phổ biến giáo dục pháp luật và Trợ giúp pháp lý; cùng tham dự có: Bà Nguyễn Thị Xuân Nhi - Phó Giám đốc Sở Tư pháp thành phố Huế; đại diện Công an thành phố Huế; đại diện Ban quản lý Dự án chuyên trách, Bộ Tư pháp; lãnh đạo Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước, trợ giúp viên pháp lý và cán bộ phụ trách công nghệ thông tin tại Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tại các tỉnh/thành phố Hà Nội, Điện Biên, Lào Cai, Đà Nẵng, Huế, Nghệ An, Lâm Đồng...

Phát biểu khai mạc tại Hội nghị, bà Vũ Thị Hường nhấn mạnh việc xây dựng, khai thác hồ sơ điện tử vụ việc trợ giúp pháp lý và cơ sở dữ liệu trợ giúp pháp lý được quy định tại khoản 3 Điều 39 Luật Trợ giúp pháp lý 2017. Thực hiện quy định của Luật, từ năm 2019 Bộ Tư pháp đã xây dựng và triển khai Hệ thống quản lý tổ chức và hoạt động trợ giúp pháp lý (Hệ thống).

screen-shot-2025-10-07-at-140109.png
Bà Vũ Thị Hường phát biểu tại Hội nghị.

Đến nay, Hệ thống đã giúp các Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước, các tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý trong việc cập nhật hồ sơ vụ việc trợ giúp pháp lý, thông tin tổ chức, nhân sự tại các tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý và đã bước đầu thực hiện kết nối, chia sẻ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025 có tầm nhìn đến 2030.

Ngày 09/11/2022, Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành Nghị quyết số 27-NQ/TW về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới, trong đó có chỉ đạo “Hiện đại hoá, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hệ thống trợ giúp pháp lý” tại điểm 7 Mục IV Nhiệm vụ, giải pháp). Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới chỉ rõ: “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, chuyển đổi số đồng bộ trong hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý…”.

Do đó, việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động trợ giúp pháp lý là rất cần thiết để thực hiện chủ trương của Đảng, đồng thời nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước với công tác này.

screen-shot-2025-10-07-at-140125.png
Các đại biểu trình bày tại Hội nghị.

Bà Vũ Thị Hường đề nghị các đồng chí học viên nghiêm túc thực hiện nội quy lớp, cố gắng tập trung trí tuệ và thời gian để tham gia lớp học với tinh thần trách nhiệm cao, đầy đủ và đúng giờ.

Đặc biệt, để tận dụng tối đa kiến thức, kinh nghiệm của giảng viên, đề nghị các học viên tích cực trao đổi, thảo luận, nhất là những vướng mắc xảy ra trên thực tế, những vấn đề chưa rõ, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Hệ thống, đặc biệt khi Hệ thống mới chỉnh sửa theo mô hình chính quyền mới.

Tại Hội nghị, giảng viên Đỗ Thị Hảo, Phó Trưởng phòng Phòng Chuyển đổi số, Cục Công nghệ thông tin, Bộ Tư pháp, cũng là người đã theo sát và hỗ trợ quá trình xây dựng, quản trị và phát triển Hệ thống, trình bày nội dung tập huấn như: hiện trạng thiết lập hồ sơ vụ việc và số hóa hồ sơ vụ việc trên Hệ thống quản lý tổ chức và hoạt động trợ giúp pháp lý; khai thác dữ liệu trên hệ thống; thiết lập dữ liệu điện tử là hồ sơ vụ việc trợ giúp pháp lý theo quy định pháp luật về trợ giúp pháp lý theo mô hình chính quyền mới; ứng dụng công nghệ thông tin trong giám sát, thẩm định, đánh giá chất lượng, hiệu quả vụ việc trợ giúp pháp lý….

Đồng thời, giảng viên đã phối hợp với nhóm hỗ trợ kỹ thuật của Cục Phổ biến giáo dục pháp luật và Trợ giúp pháp lý hướng dẫn các học viên thực hành các thao tác được tập huấn trên máy tính.

screen-shot-2025-10-07-at-140055.png
Đại biểu tham dự Hội nghị.

Các đại biểu đã tích cực phát biểu ý kiến, tập trung thảo luận về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình vận hành Hệ thống như: số hóa dữ liệu trợ giúp pháp lý của các Trung tâm sau quá trình hợp nhất và sáp nhập; tốc độ xử lý của Hệ thống còn chậm, đặc biệt vào thời kỳ xuất báo cáo; trích xuất dữ liệu do tác động từ việc tổ chức lại các Trung tâm.

Trên cơ sở đó, các đại biểu đã tích cực góp ý hoàn thiện Dự án “Hệ thống thông tin trợ giúp pháp lý” do Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật và Trợ giúp pháp lý chuẩn bị triển khai, xây dựng và thể hiện sự sẵn sàng triển khai các thủ tục hành chính trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý toàn trình trên môi trường số, trả kết quả qua ứng dụng VNeID.

Kết thúc lớp tập huấn, các học viên đã được nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin giám sát, thẩm định, đánh giá chất lượng, hiệu quả trong trợ giúp pháp lý.

Hoàng An
