Tập biểu diễn, hai xe điện bay đâm nhau trên không

TPO - Hai chiếc xe bay đã va chạm trong buổi diễn tập cho Triển lãm Hàng không Trường Xuân (Trung Quốc), nguyên nhân được cho là do “khoảng cách không đủ”.

Chiếc xe bay XPeng Voyager X2 eVTOL được trưng bày. (Ảnh: Getty Images)

Theo Newsweek, hai chiếc xe cất cánh thẳng đứng chạy bằng điện (eVTOL) đã gặp nạn hôm 16/9 khi chuẩn bị hạ cánh.

Nhà sản xuất Xpeng AeroHT cho biết trong một tuyên bố: "Một chiếc máy bay đã hạ cánh an toàn, trong khi chiếc còn lại bốc cháy khi hạ cánh do hư hỏng ở thân máy bay".

Đoạn video ghi lại vụ việc cho thấy, khói đen bốc lên từ chiếc eVTOL bị rơi trên một bãi cỏ bằng phẳng, gần đó có xe cứu hỏa.

Vụ việc hai xe bay va chạm trên không. (Nguồn: Newsweek)

Xpeng AeroHT khẳng định, tất cả các nhân viên tại hiện trường đều an toàn, và các cơ quan có thẩm quyền đã hoàn tất công tác xử lý một cách có trật tự. Ít nhất một hành khách bị thương đã được đưa đi cấp cứu.

Nguyên nhân cụ thể của vụ tai nạn vẫn đang được điều tra.

Vụ việc làm dấy lên một số lo ngại về an toàn liên quan đến phương tiện bay, trong bối cảnh taxi bay dự kiến ​​sẽ sớm được đưa vào sử dụng.