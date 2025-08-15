Tạo sức lan tỏa sâu rộng về đột phá xây dựng hạ tầng chiến lược

TPO - Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo xây dựng chương trình Lễ khánh thành, khởi công các dự án, công trình chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh trang trọng, an toàn, hiệu quả, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong Nhân dân, toàn xã hội về đột phá xây dựng hạ tầng chiến lược trên phạm vi cả nước.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 136/CĐ-TTg về việc tổ chức Lễ khánh thành, khởi công các dự án, công trình chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2025).

Công điện nhấn mạnh, vào ngày 19/8, sẽ tổ chức Lễ khánh thành, khởi công 250 dự án, công trình với tổng mức đầu tư 1.280.000 tỷ đồng chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2025).

Lưu ý, thời gian đến ngày 19/8 còn rất ít, Thủ tướng yêu cầu bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, chủ tịch hội đồng thành viên, tổng giám đốc các tập đoàn, tổng công ty, đơn vị liên quan thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, chủ động chỉ đạo xây dựng chương trình sao cho trang trọng, an toàn, hiệu quả, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong Nhân dân, toàn xã hội về đột phá xây dựng hạ tầng chiến lược trên phạm vi cả nước.

Trung tâm Triển lãm Quốc gia tại xã Đông Anh (TP Hà Nội) sẽ được khánh thành dịp 19/8.

Thủ tướng yêu cầu chủ động chuẩn bị mọi điều kiện vật chất, kỹ thuật để tổ chức Lễ khánh thành, khởi công các công trình, dự án do cơ quan mình phụ trách theo kịch bản chung do Đài truyền hình Việt Nam xây dựng, bảo đảm trang trọng, hiệu quả, tiết kiệm, an toàn.

Trước đó, chiều 14/8, tại họp báo cung cấp thông tin về công tác chuẩn bị tổ chức Lễ khánh thành, khởi công các công trình, dự án chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2025), Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn, người phát ngôn Chính phủ cho biết, vào dịp này, Chính phủ quyết định tổ chức lễ khởi công, khánh thành trực tuyến đồng thời khoảng 250 công trình, dự án tại 80 điểm cầu trên cả nước. Đây là các sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, một mốc son chói lọi trong lịch sử dựng nước và giữ nước vẻ vang của dân tộc.

Theo ông Sơn, tính đến ngày 13/8, có 250 dự án, công trình trên địa bàn 34 tỉnh/thành phố đủ điều kiện để khởi công, khánh thành, với tổng mức đầu tư khoảng 1,28 triệu tỷ đồng, trong đó có 89 dự án, công trình khánh thành và 161 dự án, công trình khởi công.

Trong số các dự án, nguồn vốn Nhà nước có 129 dự án với 478.000 tỷ đồng, và 121 dự án, công trình được đầu tư từ các nguồn vốn khác với 802.000 tỷ đồng. Vốn FDI có 5 dự án với tổng vốn đầu tư khoảng 54.000 tỷ đồng.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn cho biết, trong tổng số 250 dự án sắp được khởi công, khánh thành, lĩnh vực hạ tầng giao thông có 59 dự án, công trình; công trình dân dụng - đô thị có 44 dự án; công trình công nghiệp với 57 dự án...

“250 dự án sẽ đóng góp trên 18% giá trị GDP cả nước ngay trong năm 2025 và trên 20% cho những năm tiếp theo. Các công trình dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước sẽ tạo khung hạ tầng chiến lược dẫn dắt đầu tư tư nhân”, Thứ trưởng Lê Anh Tuấn cho hay.