Tân kỹ sư mang 50 giấy khen tới lễ tốt nghiệp nhận mưa lời khen

TPO - Mang theo “kho báu” là 50 giấy khen và giấy chứng nhận tích lũy trong suốt 5 năm học, tân kỹ sư Trường ĐH Bách Khoa (ĐH Quốc gia TPHCM) khiến cả hội trường vỡ òa, dành nhiều tràng pháo tay tán thưởng.

Thành công từ mồ hôi của bố mẹ

Buổi lễ tốt nghiệp cho sinh viên ĐH và sau ĐH năm 2025 của Trường ĐH Bách Khoa (ĐH Quốc gia TPHCM) diễn ra sáng 28/11, vinh danh nhiều sinh viên đạt thành tích nổi bật.

Trong số đó, Lê Thanh Tài, sinh viên ngành Vật liệu và Năng lượng của chương trình Kỹ sư Chất lượng cao Việt-Pháp, gây chú ý khi cùng lúc nhận cúp toàn năng và huy chương vàng nhờ kết quả học tập xuất sắc.

Không chỉ có học lực xuất sắc, Tài từng thực hiện chương trình trao đổi và nghiên cứu tại 8 quốc gia ở châu Á và châu Âu. Thành tích này đã mang đến cho em học bổng tiến sĩ tại Pháp ngay khi vừa tốt nghiệp.

Lê Thanh Tài phát biểu trong lễ tốt nghiệp. Ảnh: Nhà trường cung cấp

Đại diện tân khoa phát biểu tại buổi lễ, Thanh Tài khiến hội trường xúc động khi nhắc đến gia đình, nguồn động lực lớn nhất giúp em kiên định theo đuổi ước mơ.

Em chia sẻ câu nói luôn nhắc mình phải nỗ lực: “Dẫm lên mồ hôi của bố mẹ để đi đến nơi bố mẹ chưa từng đi. Dùng tiền của bố mẹ để học những điều bố mẹ chưa từng học”. Theo Tài, chính tình yêu thương và sự hy sinh lặng thầm ấy đã giúp em tin rằng hoàn cảnh không thể giới hạn được ước mơ của mỗi người.

"Đến hôm nay, khi cầm tấm bằng tốt nghiệp trong tay, con hiểu rằng mọi thành quả không chỉ là kết quả của riêng mình, mà còn là minh chứng của tình yêu thương, niềm tin và những hy sinh âm thầm từ phía gia đình. Sự hậu thuẫn bền bỉ ấy đã giúp con trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn để sẵn sàng bước vào chặng đường mới", Tài chia sẻ.

Nhìn lại 5 năm tại Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TPHCM), Tài cho biết bản thân đã học được cách sống tự lập, biết đặt câu hỏi và chịu trách nhiệm cho lựa chọn của mình. Từ một sinh viên năm nhất với nền tảng kiến thức cơ bản, Tài đã trở thành kỹ sư tốt nghiệp loại xuất sắc, có khả năng nghiên cứu và trao đổi học thuật với các chuyên gia trong và ngoài nước, đồng thời đạt danh hiệu Sinh viên 5 Tốt nhờ cân bằng hiệu quả giữa học tập, nghiên cứu và hoạt động xã hội.

Khoe "kho báu" sau 5 năm đại học

Trong bài phát biểu, Tài gửi lời tri ân đến thầy cô Khoa Công nghệ Vật liệu và Bộ môn chuyên ngành, những người đã kiên trì đồng hành và truyền cảm hứng cho em. Em đặc biệt cảm ơn Tiến sĩ Vũ Anh Quang vì sự tận tâm hướng dẫn, những bài học và kinh nghiệm của thầy đã tiếp thêm động lực giúp em vượt qua hành trình nghiên cứu đầy thử thách.

Lê Thanh Tài với loạt giấy khen, bằng khen, giấy chứng nhận trong lễ tốt nghiệp. Ảnh: Nhà trường cung cấp

Giữa chừng bài phát biểu, Tài mang lên sân khấu 50 giấy khen, bằng khen và giấy chứng nhận mà em gọi là “kho báu” sau 5 năm đại học. Theo Tài, đó chỉ là phần hữu hình. Còn những giá trị vô hình như tri thức, mối quan hệ, trải nghiệm và ký ức mới là vốn liếng đích thực, sẽ tiếp tục sinh lời trong tương lai và giúp mỗi tân khoa đóng góp cho xã hội.

Hình ảnh chàng kỹ sư trẻ ôm những tấm giấy khen mỉm cười rạng rỡ giữa tiếng vỗ tay trở thành dấu ấn đặc biệt của buổi lễ.

Nhắn nhủ thêm với đồng môn, cựu sinh viên Bách khoa chia sẻ: "Chúc mừng chúng ta – những người đã dám mơ, dám cố gắng và dám hoàn thành. Cột mốc này không chỉ là sự công nhận cho những nỗ lực bền bỉ, mà còn là lời nhắc nhở rằng chúng ta hoàn toàn có khả năng tiến xa hơn nữa.