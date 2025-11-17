Lễ tốt nghiệp nhiều cảm xúc của sinh viên STU – 2025

Vừa qua, Trường đại học Công nghệ Sài Gòn (STU) tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp cho 1.059 tân cử nhân, kỹ sư vừa hoàn thành chương trình đào tạo các ngành học.

PGS.TS. Cao Hào Thi – Hiệu trưởng phát biểu tổng kết và chúc mừng các tân kỹ sư, tân cử nhân tốt

Trong không khí trang trọng và ấm áp, buổi Lễ có sự hiện diện của sáng lập viên, Hội đồng trường, Ban Giám hiệu, lãnh đạo các đơn vị; đội ngũ giảng viên, cố vấn học tập; đại diện chính quyền địa phương cùng đông đảo phụ huynh và các tân kỹ sư, tân cử nhân.

Phát biểu khai mạc, TS. Ngô Thị Thu Thủy – Chủ tịch Hội đồng trường, nhấn mạnh: “Lễ tốt nghiệp hôm nay đánh dấu kết thúc một chặng đường đại học đáng tự hào và mở ra khoảng trời rộng lớn để các em bắt đầu một cuộc đời mới, một cuộc đời đáng sống.” Lời chúc mừng của bà không chỉ truyền cảm hứng mà còn tiếp thêm động lực cho những bước chân đầu tiên của các tân cử nhân, tân kỹ sư trên hành trình lập nghiệp phía trước.

Những nụ cười hạnh phúc của các tân cử nhân/tân kĩ sư trường ĐH STU

Nơi khởi nguồn của tri thức và niềm tin

Chia sẻ tại buổi Lễ, PGS.TS. Cao Hào Thi – Hiệu trưởng Trường Đại học Công Nghệ Sài Gòn, gửi lời chúc mừng các sinh viên đã hoàn thành chương trình học, đồng thời ghi nhận quá trình nỗ lực bền bỉ của các em suốt những năm qua. Thầy xúc động cho biết:

“Trường Đại học Công Nghệ Sài Gòn (STU) lấy làm vinh dự được nhiều gia đình và bạn trẻ gửi gắm tương lai trong suốt 28 năm qua. Cảm ơn các em đã luôn cố gắng cùng STU xây dựng nền tảng vững chắc cho sự nghiệp. Ngày mai, những thử thách mới không dễ làm các em chùng bước.”

Theo thầy, đại học không chỉ là nơi truyền đạt kiến thức mà còn là môi trường để sinh viên rèn luyện bản lĩnh sống, tư duy độc lập và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng. Thầy tin tưởng rằng các tân cử nhân, tân kỹ sư STU sẽ tiếp tục giữ ngọn lửa học tập suốt đời và trở thành những công dân có ích, góp phần phát triển xã hội.

Hạnh phúc bên người thân

Những tiếng nói tri ân và khoảnh khắc lắng đọng

Không khí hội trường chợt lắng lại khi đại diện sinh viên tốt nghiệp bước lên sân khấu gửi lời tri ân đến thầy cô, gia đình và nhà trường. Những chia sẻ chân thành về những buổi học miệt mài, những lần vấp ngã rồi đứng dậy, cùng sự hy sinh thầm lặng của cha mẹ khiến nhiều người rưng rưng.

Ngay sau đó, 19 phần quà và kỷ niệm chương được trao cho các thủ khoa, á khoa năm 2025, ghi nhận những nỗ lực bền bỉ của các sinh viên xuất sắc. Tiếng vỗ tay vang dội như lời chúc mừng xứng đáng.

Một tân cử nhân ngành Công nghệ Thực phẩm xúc động chia sẻ: “Hôm nay thật sự là giấc mơ thành hiện thực.”

Sân trường STU – nơi lưu giữ ký ức thanh xuân

Sau buổi Lễ, sân trường STU trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết. Các nhóm sinh viên trong bộ áo cử nhân háo hức chụp ảnh, tiếng cười nói vang lên khắp khuôn viên. Máy ảnh, điện thoại liên tục ghi lại những khoảnh khắc đánh dấu cột mốc đáng nhớ của đời sinh viên, trong khi các tiểu cảnh được nhà trường chuẩn bị giúp không gian thêm phần rực rỡ.

Giữa khung cảnh ấy là nhiều câu chuyện đầy cảm xúc: có bạn từ tỉnh xa, gia đình không thể vào dự nên bạn bè thay nhau hỗ trợ; có em đưa cả đại gia đình đến chung vui; cũng có người được người yêu chăm chút từng chi tiết nhỏ.

Dù mỗi người một hoàn cảnh, tất cả đều chung niềm hạnh phúc và tự hào. Hình ảnh những người mẹ trao hoa, khẽ lau giọt nước mắt, cùng những cái ôm bịn rịn giữa sinh viên và thầy cô đã tạo nên khoảnh khắc đẹp, lắng đọng của ngày tốt nghiệp.

Khép lại để mở ra – hành trình mới bắt đầu

Khoảng trưa, cái nắng Sài Gòn càng gay gắt nhưng không làm giảm đi sự náo nhiệt của sân trường. Tiếng cười nói, tiếng gọi nhau vang khắp lối đi. Những cái ôm, cái bắt tay, lời chúc nhau thành công cho tương lai phía trước khiến mọi thứ trở nên ấm áp lạ thường.

Buổi Lễ tốt nghiệp 2025 không chỉ đánh dấu một kết thúc đẹp, mà còn mở ra một chương mới cho hơn 1.000 sinh viên STU – những người trẻ đã sẵn sàng bước vào đời bằng tri thức, kỹ năng và khát vọng.

Như một đàn chim trẻ tung cánh rời tổ, họ mang theo sức trẻ, trí tuệ và ước mơ bay đến những chân trời mới. Dù chặng đường phía trước còn nhiều thử thách, nhưng những gì các em đã tích lũy tại STU sẽ là hành trang vững chắc. Từ hôm nay, họ sẽ viết tiếp câu chuyện của chính mình, để góp phần xây dựng xã hội ngày càng phát triển, nhân văn và rạng rỡ hơn.