Tân Binh Toàn Năng: Lộ diện đội hình ra mắt chính thức, duy nhất một người vắng mặt

HHTO - Tập cuối cùng của Tân Binh Toàn Năng (Show It All Vietnam) đã chính thức lên sóng. Đội hình ra mắt UPRIZE được "mở khóa" với 7 thành viên - sẽ gồm những ai?

Trong tập phát sóng cuối cùng của Tân Binh Toàn Năng, đội hình ra mắt UPRIZE đã chính thức được "mở khóa". Như vậy, có 7 trong 8 Tân binh Thăng cấp góp mặt ở Chung kết sẽ debut sau chương trình. Đội hình này gồm: Cường Bạch, Lâm Anh, Duy Lân, Đức Duy, Wonbi, Phúc Nguyên và Long Hoàng.

Đội hình "chốt sổ" này nhận về sự thảo luận từ netizen. Nhiều người tiếc nuối cho Thái Lê Minh Hiếu - "cây hài" đẹp trai, hát tốt của Tân Binh Toàn Năng. Dù lỡ hẹn với suất ra mắt trong gang tấc, Minh Hiếu vẫn khẳng định: "Mình hạnh phúc vì có một hành trình quá đẹp, được trải qua hết tất cả các sát hạch, hết tất cả các công diễn để ra được mình như bây giờ. Bây giờ, mình đã tự tin đứng trước cả ngàn người để nhảy, để hát và bày tỏ cảm xúc của mình".

Bên cạnh đó, một số khán giả cũng bất ngờ khi những "kịch bản" về việc ba Tân binh Thăng cấp từng bị loại là Đông Quan, Swan Nguyễn hay minhtin được hồi sinh và ra mắt - lại không hề xuất hiện ở tập cuối cùng.

Tuy nhiên, đa số cho rằng tất cả đều đã trải qua quá trình tập luyện, đồng hành ý nghĩa cùng nhau. Bên cạnh đó, người hâm mộ đặt kỳ vọng đội hình UPRIZE sẽ tiếp tục có một hành trình "đủ wow" sau khi chương trình kết thúc.

7 tân binh được ra mắt chính thức của Tân Binh Toàn Năng.

Cường Bạch - thành viên đầu tiên tiến thẳng vào đội hình debut và đồng thời đạt danh hiệu “Thần tượng quốc dân” - xúc động: "Mình muốn gửi lời cảm ơn tất cả mọi người vì luôn đồng hành cùng mình đến khoảnh khắc cuối cùng này. Tất cả những điều mình trải qua tại Tân Binh Toàn Năng sẽ trở thành phần ký ức đẹp nhất. Mình cảm ơn những "hạt giống" đã nảy mầm suốt 7 năm qua. Cường Bạch đã vượt qua được Cường Bạch của ngày xưa...".

Sau đó, người có điểm tích lũy cao nhất - Phúc Nguyên vỡ òa: "Phúc Nguyên không thể nào tưởng tượng một ngày mình có thể đứng trước rất nhiều người - cùng yêu thương mình đến như vậy. Phúc Nguyên sẽ làm cho khán giả tự hào về mình trong hành trình sắp tới. Cảm ơn ba mẹ đã đồng hành và ủng hộ Phúc Nguyên. Cảm ơn anh SOOBIN đã luôn yêu thương, dạy dỗ và các anh em tân binh đã luôn bên cạnh em".