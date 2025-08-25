Tâm thư yêu nước của người trẻ Việt

SVO - Hòa chung không khí hân hoan kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, nhiều người trẻ đã thể hiện tình cảm đặc biệt với đất nước bằng những bức tâm thư chân thành thông qua hoạt động “Một dòng cho Việt Nam”.

Tình yêu to trong lá thư nhỏ

Tại khu trưng bày “Một dòng cho Việt Nam”, nhiều cảm xúc chân thật được thể hiện qua nét chữ. Nữ sinh Nguyễn Hồng Hạnh bày tỏ: “Tôi tự hào về đất nước Việt Nam thân yêu của tôi. Nơi sinh ra những con người bình thường, nhưng đã làm nên một đất nước phi thường”.

Hoạt động “Một dòng cho Việt Nam” nhanh chóng thu hút nhiều người trẻ cùng tham gia

﻿ thể hiện tinh thần yêu nước.

Tình yêu quê hương, với nhiều bạn trẻ, được cảm nhận từ những điều giản dị, gần gũi. Hồng Hạnh lưu bút: “Nếu có ai đó hỏi tình yêu là gì? Tôi sẽ trả lời tình yêu là yêu từ những thứ thân thuộc và gần gũi nhất: Yêu cha mẹ, yêu gia đình, hàng xóm, và hơn cả là tình yêu Tổ quốc”.

Chia sẻ về cảm xúc khi cận kề ngày lễ lớn của dân tộc, sinh viên Nguyễn Bằng Cường (Học viện Y Dược cổ truyền Việt Nam) bộc bạch: “Được sống trong những ngày kỷ niệm của Tổ quốc cùng người thân quen thật hạnh phúc”.

Niềm vui và tự hào của các bạn trẻ khi được chia sẻ cảm xúc ﻿và tình yêu quê hương, đất nước.

Tình yêu đất nước còn được thể hiện qua những câu chuyện về sự đoàn kết, tương thân tương ái. Một bức thư khuyết danh đã kể lại câu chuyện về cơn bão số 3 (bão Yagi) năm 2024. Khi gia đình bị mắc kẹt, họ đã nhận được sự giúp đỡ kịp thời từ lực lượng dân phòng chỉ sau một lời cầu cứu trên mạng xã hội. Bức thư kết luận: “Bão có thể cuốn đi mái nhà, nhưng không thể cuốn mất được cái tình, cái nghĩa, mà người Việt Nam dành cho nhau”.

Trân trọng giá trị của hòa bình

Những lá thư không chỉ thể hiện tình yêu mà còn là lời tri ân sâu sắc đến các thế hệ đã hy sinh để bảo vệ nền độc lập, hòa bình. Một người tham quan đã để lại tâm thư: “Hòa bình thật lớn lao, được gìn giữ bằng biết bao hy sinh, nhưng cũng thật nhỏ bé, len lỏi trong từng hơi thở của đời sống. Mình tự nhắc nhở bản thân trân trọng những khoảnh khắc giản đơn vì điều đó phải đổi biết bao xương máu mới có được”.

Bức thư của một bạn trẻ với bút danh Yên đã lay động nhiều người. Bạn viết: “Ngày hôm nay, khi hai chữ ‘hòa bình’ không còn nhòe đi bởi giọt nước mắt... Nhưng thế hệ trẻ chúng con luôn biết và hiểu những từ đó ‘đắt’ đến nhường nào. Chúng con vẫn không ngừng học tập, cống hiến và mơ ước. Chúng con tiến bước, nhưng chúng con không bao giờ quên ơn”.

Những bức thư đầy ý nghĩa này là lời khẳng định mạnh mẽ về lòng tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc kế thừa, phát huy những giá trị truyền thống để xây dựng đất nước ngày càng vững mạnh.

Hoạt động trưng bày “Một dòng cho Việt Nam” diễn ra từ ngày 21/8 đến 5/9/2025 tại ba địa điểm văn hóa nổi tiếng của Hà Nội: Di tích Lịch sử Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam và Tổ hợp Cộng đồng Complex 01. Đồng thời mở rộng hình thức tham gia trực tuyến, tạo điều kiện cho đông đảo người dân cùng bày tỏ lời nhắn, kỷ niệm hoặc cảm xúc cá nhân gửi gắm đến Tổ quốc.