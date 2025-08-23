Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Tạm giam người vợ dùng dao sát hại chồng ở Phú Thọ

TPO - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh tạm giam 4 tháng đối với Hà Thị Lai Hạ (NS 2002, trú tại xã Phú Mỹ, Tỉnh Phú Thọ) để điều tra về hành vi giết người.

ha.jpg

Ngày 23/8, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 4 tháng đối với Hà Thị Lai Hạ (SN 2002, xã Phú Mỹ, huyện Phù Ninh) về tội giết người.

Trước đó báo Tiền Phong đưa tin, ngày 17/8, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Phú Thọ tiếp nhận tin báo về việc anh Nguyễn Tiến D (NS 2000) bị vợ là Hà Thị Lai Hạ dùng dao đâm vào mạn sườn bên trái dẫn đến tử vong.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 0 giờ 20 phút, ngày 17/8, sau khi cùng chồng là anh Nguyễn Tiến D (NS 2000) đi dự tiệc rượu trở về nhà, giữa hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn liên quan đến kinh tế. Trong lúc cãi vã, Hạ đã dùng dao gọt hoa quả đâm một nhát vào mạn sườn trái của anh D khiến nạn nhân bị thương nặng.

dctvpjg.png
Thời điểm đối tượng Hà Thị Lai Hạ (áo trắng) đâm chồng gục ngã dưới sân.

Anh D bỏ chạy ra sân nhưng Hạ tiếp tục cầm dao đuổi theo. Mặc dù bố mẹ anh D có mặt để can ngăn song không kịp. Anh D sau đó gục ngã tại sân trước nhà và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ nhưng đã tử vong.

Hiện vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

