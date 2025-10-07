Tạm dừng đêm khai mạc Lễ hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc

TPO - Do ảnh hưởng bởi thời tiết phức tạp, mưa dông và lũ dâng cao, ban tổ chức Lễ hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc (TP Hải Phòng) đã quyết định tạm dừng khai mạc lễ hội và lễ tưởng niệm 725 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo, dự kiến diễn ra tối 7/10 tại khu di tích Đền Kiếp Bạc và sông Lục Đầu.

Trưa 7/10, ban tổ chức Lễ hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc cho biết do tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, UBND TP Hải Phòng quyết định tạm hoãn tổ chức Lễ tưởng niệm 725 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo và Khai hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc, theo kế hoạch diễn ra vào tối cùng ngày.

Lễ hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2025 là sự kiện văn hóa truyền thống đặc sắc, tiêu biểu đầu tiên của TP Hải Phòng sau khi hợp nhất với tỉnh Hải Dương. Quy mô lễ hội lớn nhất từ trước đến nay, các hoạt động phần lễ và phần hội được nâng cấp nhưng vẫn đảm bảo trang trọng đúng với nghi thức truyền thống.

Lễ hội kéo dài 10-12 ngày (từ 1-12/10), sẽ diễn ra lễ vinh danh Quần thể Di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn - Kiếp Bạc được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới.

Buổi tổng duyệt Lễ hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc diễn ra tối 6/10 tại phường Trần Hưng Đạo, TP Hải Phòng.

Trọng tâm gồm chuỗi hoạt Lễ tưởng niệm 583 năm ngày mất của Danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi, Lễ tưởng niệm 725 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo, Khai hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2025, Chương trình nghệ thuật Hải Phòng - Tinh hoa miền di sản và Lễ khai ấn Đức Thánh Trần.

Các nghi lễ và hoạt động hội được nâng cấp về quy mô, chuẩn hóa nghi thức xứng tầm Di sản văn hóa thế giới.

Trong đó, tại khu di tích Kiếp Bạc, không gian lễ hội được mở rộng từ nghi môn đền Kiếp Bạc đến sông Lục Đầu.

Tuần lễ Văn hóa, du lịch và xúc tiến thương mại trong khuôn khổ Lễ hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2025.

Chương trình nghệ thuật được dàn dựng kết hợp nghệ thuật biểu diễn, nghệ thuật ca, múa nhạc, xiếc và nghệ thuật thị giác 3D mapping-layer mapping… hiện đại, hoành tráng, tái hiện chiến công hiển hách của quân dân nhà Trần, đặc biệt là của Quốc công tiết chế Hưng Đạo Đại Vương, trên mảnh đất Vạn Kiếp.

Lễ hội cũng tuyên truyền, quảng bá các giá trị nổi bật toàn cầu của 5 di tích thành phần của Di sản văn hóa thế giới tại Hải Phòng cũng như các giá trị văn hóa tiểu biểu, đặc trưng của thành phố.