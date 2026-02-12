Tạm dừng bán vé vào phố cổ Hội An

TPO - Hoạt động bán vé, hướng dẫn tham quan tại phố cổ Hội An sẽ tạm dừng từ ngày 16/2 đến hết ngày 19/2. Tuy nhiên, trong thời gian nghỉ Tết, các di tích tư nhân và tập thể trong tuyến tham quan vẫn mở cửa để sinh hoạt lễ nghi, tín ngưỡng đầu năm nên du khách khi đến Hội An vào dịp này vẫn được tham quan trải nghiệm.

Ngày 11/2, Trung tâm Bảo tồn Di sản Văn hóa Thế giới Hội An (thành phố Đà Nẵng) cho biết vừa ra thông báo về tạm dừng hoạt động “Phố dành cho người đi bộ và xe không động cơ”, “Phố đêm”, hoạt động bán vé, hướng dẫn tham quan tại khu phố cổ Hội An dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Du khách tham quan phố cổ Hội An. Ảnh: Hoài Văn.

Theo đó, tạm dừng hoạt động bán vé, hướng dẫn tham quan từ ngày 16/2 đến hết ngày 19/2.

Trong thời gian nghỉ Tết, các di tích tư nhân và tập thể trong tuyến tham quan vẫn mở cửa để sinh hoạt lễ nghi, tín ngưỡng đầu năm nên du khách khi đến Hội An vào dịp này vẫn được tham quan trải nghiệm tại các di tích.

Đối với phố dành cho người đi bộ và xe không động cơ và phố đêm sẽ tạm dừng hoạt động từ ngày 14/2 đến hết ngày 19/2. Riêng các đoạn đường Trần Phú (đoạn từ đường Trần Quý Cáp đến đường Hoàng Văn Thụ); đường Nguyễn Thái Học (đoạn từ đường Trần Quý Cáp đến đường Hoàng Văn Thụ) và đường Bạch Đằng (đoạn từ đường Trần Quý Cáp đến đường Hoàng Văn Thụ) bắt đầu tạm dừng từ ngày 10/2 đến hết ngày 19/2.

Dịp Tết Nguyên đán, tại Hội An cũng tổ chức chuỗi sự kiện đặc sắc như ngày hội cây quật cảnh Cẩm Hà, Hội thi cây Nêu ngày Tết, không gian chợ Tết xưa với các gian hàng trưng bày, các hoạt động trình diễn làm các loại bánh, mứt cổ truyền, thưởng trà, viết thư pháp, làm lồng đèn, vẽ mặt nạ, thưởng thức ẩm thực, tham gia các trò chơi dân gian.

Đặc biệt, đêm giao thừa tại khu phố cổ có đoàn rước sắc bùa chúc xuân trên các tuyến phố, Hội An cũng tổ chức bắn pháo hoa tầm cao thời khắc chuyển giao năm mới.