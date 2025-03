Tài khoản bất ngờ tăng thêm 219 triệu, thanh niên trình báo công an nhờ xử lý

TPO - Kiểm tra tài khoản và phát hiện số dư tăng thêm lên đến 219 triệu đồng, anh Nguyễn Văn Hùng (ngụ phường An Cựu, quận Thuận Hóa, TP Huế) đã đến Công an phường An Cựu trình báo, nhờ xác minh, hướng dẫn thủ tục xử lý.