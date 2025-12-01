Sự cố xảy ra với bé gái tuổi dậy thì, bác sĩ cảnh báo khẩn

TPO - Ngày 1/12, Bệnh viện Hùng Vương (TPHCM) cho biết vừa cấp cứu bé gái 12 tuổi trong tình trạng nguy cơ tổn thương nghiêm trọng vùng kín với một miếng bông gòn.

Tai nạn nhạy cảm nhưng khá phổ biến

Bé gái được đưa vào bệnh viện trong trạng thái hoảng sợ, đau vùng kín vì không thể tự lấy dị vật ra. Kết quả thăm khám cho thấy cục xà bông đã nằm sâu, gây tổn thương niêm mạc và bắt đầu gây viêm. Theo bệnh sử, trong lúc tắm, trẻ đã tự nhét dị vật vào vùng kín của mình.

Sau khi tiếp nhận bệnh nhân, bằng dụng cụ chuyên dùng, ê kíp bác sĩ đã thành công gắp cục xà bông ra khỏi cơ thể của trẻ. Sau can thiệp, trẻ được theo dõi, điều trị để tránh nguy cơ viêm nhiễm, ảnh hưởng tới sức khỏe.

Các bác sĩ của Bệnh viện Hùng Vương cho hay, đây không phải là ca đầu tiên. Gần đây, bệnh viện ghi nhận nhiều trường hợp bé gái từ 10 đến 16 tuổi tự đưa dị vật vào âm đạo. Nguyên nhân của tình trạng trên đến từ sự tò mò ở tuổi dậy thì, cộng với thiếu kiến thức về sức khỏe sinh sản khiến các em dễ gặp tai nạn đáng tiếc, đây là vấn đề đang gia tăng và rất đáng lo ngại.

Ảnh minh họa.

Theo các chuyên gia, trẻ vị thành niên thường gặp thay đổi mạnh về tâm sinh lý nhưng ngại hỏi người lớn, không được giáo dục giới tính đầy đủ, hoặc tiếp cận thông tin sai lệch từ mạng xã hội. Một số em còn gặp căng thẳng, rối loạn tâm lý hoặc khó chịu vùng kín nhưng không biết cách xử lý, dẫn đến hành động bột phát.

Nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe sinh sản

Đại diện Bệnh viện Hùng Vương cảnh báo, đưa dị vật vào âm đạo có thể gây ra hàng loạt tai biến bởi niêm mạc âm đạo trẻ em rất mỏng, dễ rách và nhiễm trùng. Dị vật bị kẹt lại lâu có thể dẫn tới viêm âm đạo, viêm tử cung, thậm chí lan rộng gây nhiễm trùng vùng chậu.

Theo các bác sĩ, tình trạng đau kéo dài, chảy máu hay viêm nhiễm nặng đều có thể ảnh hưởng đến tâm lý trẻ và tác động lâu dài đến khả năng sinh sản sau này nếu không được điều trị kịp thời. Không ít trường hợp trẻ tự xử lý, giấu cha mẹ, khiến dị vật tồn tại nhiều ngày và phải gây mê mới lấy ra được khỏi cơ thể.

Các chuyên gia cho rằng, đây không phải lỗi của trẻ. Hành vi này phản ánh nhu cầu được hướng dẫn, được lắng nghe và được giáo dục giới tính đúng cách. Tuy nhiên, với văn hóa Á Đông, đây lại là điều mà nhiều gia đình và nhà trường vẫn còn né tránh.

Để tránh những trường hợp tương tự có thể xảy ra, bác sĩ khuyến cáo các bậc phụ huynh cần tạo môi trường để con có thể trò chuyện mà không sợ bị la mắng hay đánh giá. Khi trẻ có thắc mắc về cơ thể, cần giải thích nhẹ nhàng, đúng kiến thức và phù hợp độ tuổi. Phụ huynh cần quan sát những thay đổi bất thường ở trẻ như: hay khép nép, đi lại khó khăn, than đau vùng kín, hoặc có mùi lạ, dịch bất thường. Nếu nghi ngờ trẻ đưa dị vật vào âm đạo, phải đưa đến cơ sở y tế càng sớm càng tốt, không được tự tìm cách lấy dị vật ra vì có thể làm tổn thương nặng hơn và tăng nguy cơ nhiễm trùng.

Cùng với khuyến cáo về sự thay đổi trong tư duy và hành động của phụ huynh, các chuyên gia sản phụ khoa cho rằng, giáo dục giới tính trong trường học cần phải được đẩy mạnh. Nhiều học sinh bước vào tuổi dậy thì nhưng không hiểu rõ cấu trúc cơ thể, cách vệ sinh vùng kín, hay những hành vi có thể dẫn đến nguy hiểm. Do đó, nhà trường cần tổ chức chương trình giáo dục giới tính khoa học, dễ hiểu, không né tránh do e ngại “nhạy cảm”. Giáo viên cũng cần chú ý hỗ trợ tâm lý, đặc biệt với trẻ có biểu hiện rối loạn hành vi hoặc áp lực học tập. Các buổi sinh hoạt chuyên đề cho học sinh, cần được tăng cường để giúp trẻ biết cách bảo vệ bản thân.