Stranger Things 5: Bằng chứng Will sẽ hy sinh, mất 1 thứ quan trọng

Stranger Things mùa 5 đánh dấu kết thúc của thương hiệu làm nên tên tuổi của Netflix. Sự trở lại của Vecna sẽ khiến cho nhóm bạn của Eleven (Millie Bobby Brown) phải nỗ lực chiến đấu, nhưng khó tránh khỏi sự hy sinh và mất mát. Hiện tại, giả thuyết rầm rộ nhất về kết cục của Stranger Things mùa 5 lại là sự ra đi như được "nhá hàng" trước của Will Byers (Noah Schnapp).

Cụ thể theo phân tích của một tài khoản TikTok tên @cinebiettuot đang được quan tâm gần đây, Will Byers lộ nhiều dấu hiệu sẽ hy sinh trong Stranger Things mùa 5. Điều này đến từ việc Will nhiều khả năng là một bản thể của phản diện Vecna, nhưng thực chất cậu bé còn "quan trọng" hơn thế. Giả thuyết cho rằng ngay từ đầu, Will đã được thực thể Mind Flayer lựa chọn.

Trong mùa 4, Will đã vẽ một bức tranh về các chiến binh trẻ tuổi xông pha tiêu diệt con rồng ba đầu. Ba chiếc đầu này có thể đại diện cho thực thể Mind Flayer, Vecna và chính bản thân cậu. Cả ba bản dạng đều có chung sự liên kết, trong đó Mind Flayer điều khiển cả Vecna và Will (thay vì Vecna điều khiển Mind Flayer như hắn vẫn nghĩ).

Will kết nối với Mind Flayer và Vecna, và Will phải hy sinh để kết thúc tất cả.

Ngoài ra, mọi sự kiện kỳ lạ xảy ra trong Stranger Things đều bắt nguồn từ khi Will bị bắt đi. Ngay từ giây phút này, rất có thể Will đã bị Mind Flayer "thao túng". Sau cùng, Eleven nhiều khả năng sẽ phải triệt hạ người bạn của mình để giải thoát cho tất cả.

Ngoài ra, vẫn còn một giả thuyết nữa đang khiến cộng đồng người hâm mộ Stranger Things sốt sắng. Theo phân tích của tài khoản @jenks.p, Will sẽ mất đi một bên mắt trước khi "bỏ mạng" vì đại cuộc.

Will có thể mất một bên mắt.

Mùa 2 của Stranger Things từng giới thiệu đến khán giả một nhân vật tên Phineas Gage, một người từng mất một bên mắt do bị thanh sắt xuyên qua. Khi nhân vật này được nhắc đến trong lớp học, góc quay thường xuyên hướng đến Will. Sau đó đến mùa 4, một cảnh phim được quay "vô tình nhưng hữu ý", cho thấy hình ảnh một thanh sắt đang chắn ngay giữa mắt trái của Will.

Góc quay ngụ ý cho việc Will sẽ bị mất một bên mắt.

Cho đến Stranger Things mùa 5 gần đây, nếu để ý kĩ trong một số ấn phẩm poster quảng bá phim, khán giả sẽ nhận ra rằng Will không bao giờ xuất hiện với rõ ràng cả hai mắt như những người bạn của mình. Một bên mắt của cậu luôn bị che mờ trong bóng tối, như một gợi ý cho sự hy sinh của cậu. Ngoài ra trong một poster, một bên mắt của Vecna cũng bị che mờ.

Liên kết với giả thuyết trước đó, rất có thể Will thật sự sẽ phải hy sinh một bên mắt để đổi lấy con mắt của Vecna, như một hành động để mở đường chiến thắng cho nhóm bạn của mình. Đây cũng chính là một chi tiết trong trò Dungeons & Dragrons mà nhóm bạn của Will hay chơi, với một vật phẩm có tên "Con mắt của Vecna" chỉ có thể đạt được nếu người chơi hy sinh một bên mắt của mình.

Will "khuất" một bên mắt trên một số poster phim.

Trong poster này, một bên mắt của Vecna bị che đi.

Stranger Things mùa 5 sắp sửa lên sóng chỉ trong vài ngày nữa, khép lại một trong những thương hiệu bùng nổ nhất mà Netflix từng tạo ra. Sự trở lại của nhóm Eleven sẽ mang đến đại kết cục mãn nhãn, nhưng không kém phần xúc động với những sự hy sinh có thể thấy trước. Phim sẽ được chia thành hai đợt chiếu, với đợt 1 vào ngày 26/11 và đợt 2 vào dịp Giáng sinh.