Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Hậu trường SHOWBIZ

Google News

Sóng 26: Nhóm nhạc toàn Em Xinh debut, Quang Hùng MasterD cuốn hút với "Lò Vi Sóng"

Như Lê

HHTO - Màn debut của nhóm nhạc EDENIA, màn ra mắt “Lò Vi Sóng” của Quang Hùng MasterD và loạt mashup, song ca được dàn dựng như những thước phim điện ảnh là những điểm nhấn của "Sóng 26 – Tơ Tưởng Với Thời Gian".

Mang màu sắc R&B pha pop điện tử đặc trưng, Lò Vi Sóng của Quang Hùng Master D gây ấn tượng với giai điệu bắt tai, tiết tấu hiện đại và phần drop bùng nổ. Không gian trình diễn được mở rộng thành một “street set” phủ sương, với xe mui trần, biển hiệu phát sáng và sàn runway giữa phố.

Sự xuất hiện tự tin của dàn Em Xinh LyHan, Lamoon, Yeolan, Han Sara, Hoàng Duyên, Đào Tử A1J, Ngô Lan Hương, Ánh Sáng AZA và MAIQUINN trong phần catwalk đã biến tiết mục thành một màn trình diễn kết hợp thời trang - âm nhạc tràn đầy năng lượng.

lo-vi-song.jpg
lo-vi-song-3.jpg
lo-vi-song-2.jpg

Sân khấu chuyển mình sang một bảng màu hoàn toàn khác khi Xắc Cái Nị chính thức ra mắt tại Sóng 26 - màn debut của nhóm EDENIA gồm các Em Xinh Hoàng Duyên, MAIQUINN, Ánh Sáng AZA và Đào Tử A1J.

Lấy cảm hứng từ trò chơi dân gian Việt Nam, Xắc Cái Nị tái sinh ký ức tuổi thơ trong diện mạo Pop hiện đại, đậm tính thị giác. Bối cảnh được dàn dựng như một “thành phố thu nhỏ” về đêm, nơi ánh đèn neon hòa cùng sắc hồng, tím, cam pastel; nơi tiếng hô đồng thanh và những đoạn hook bắt tai trở thành chất xúc tác kéo khán giả vào một lễ hội thực thụ.

xac-cai-ni-1.jpg
xac-cai-ni.jpg

Năm nay, Sóng 26 nâng cấp các màn song ca, mashup với phần dàn dựng như những phân cảnh điện ảnh nối tiếp nhau. HIEUTHUHAI và marzuz mở ra không gian Exit Sign với hành lang ánh sáng đa giác, hiệu ứng chuyển động liên tục tạo cảm giác như hai nhân vật đang bước qua mảnh vỡ ký ức.

exit-sign-1.jpg
exit-sign.jpg

Trong khi đó, mashup Người Như Anh Xứng Đáng Cô Đơn - Không Đau Nữa Rồi - Chẳng Phải Tình Đầu Sao Đau Đến Thế được kết nối thành một mạch cảm xúc xuyên suốt qua những không gian điện ảnh với sự góp giọng của Vũ Cát Tường, Ngô Kiến Huy, Negav, Jey B, Mỹ Mỹ, Orange và MIN.

mashup.jpg
mashup-1.jpg

Chờ Anh Về của B Ray và AMEE mang đến những cảm xúc, dù vẫn còn đó, nhưng chỉ có thể được giữ lại trong một không gian khác, nơi mọi thứ đã dừng lại. Tiết mục được dàn dựng trên bối cảnh con đường trong mưa, mặt đường phản chiếu ánh đèn loang loáng như kéo dài thời gian của nỗi nhớ. Không gian phủ ánh sáng lạnh xen lẫn những vệt đèn vàng hắt qua màn mưa, tạo chiều sâu thị giác.

cho-anh-ve.jpg

Ngoài ra, tổ hợp tiết mục Vũ Trụ Song Song - Không Thời Gian - Tiếc Cho Em, với phần trình diễn của LyHan, Dương Domic, và RHYDER cũng rất được khán giả yêu thích. Không gian dàn dựng tại tầng 66 của một tòa nhà mở ra một thế giới mơ hồ, nơi thành phố rực sáng phía dưới như đang nín thở để chứng kiến khoảnh khắc cảm xúc thăng hoa. Hai nghệ sĩ nam bố trí ở hai đầu piano, kết hợp cùng vocal giàu cảm xúc của ba giọng hát, tạo nên một lớp không gian âm nhạc mềm mại, đắm say, không đường chân trời.

mashup-2.jpg
f0c55688-5272-4759-8f1c-30a4510335fc.jpg
Như Lê
#Sóng 26 #nhóm EDENIA #Quang Hùng MasterD #mashup #song ca #thời trang

Xem thêm

Cùng chuyên mục