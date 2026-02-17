Sóng 26: Nhóm nhạc toàn Em Xinh debut, Quang Hùng MasterD cuốn hút với "Lò Vi Sóng"

HHTO - Màn debut của nhóm nhạc EDENIA, màn ra mắt “Lò Vi Sóng” của Quang Hùng MasterD và loạt mashup, song ca được dàn dựng như những thước phim điện ảnh là những điểm nhấn của "Sóng 26 – Tơ Tưởng Với Thời Gian".

Mang màu sắc R&B pha pop điện tử đặc trưng, Lò Vi Sóng của Quang Hùng Master D gây ấn tượng với giai điệu bắt tai, tiết tấu hiện đại và phần drop bùng nổ. Không gian trình diễn được mở rộng thành một “street set” phủ sương, với xe mui trần, biển hiệu phát sáng và sàn runway giữa phố.

Sự xuất hiện tự tin của dàn Em Xinh LyHan, Lamoon, Yeolan, Han Sara, Hoàng Duyên, Đào Tử A1J, Ngô Lan Hương, Ánh Sáng AZA và MAIQUINN trong phần catwalk đã biến tiết mục thành một màn trình diễn kết hợp thời trang - âm nhạc tràn đầy năng lượng.

Sân khấu chuyển mình sang một bảng màu hoàn toàn khác khi Xắc Cái Nị chính thức ra mắt tại Sóng 26 - màn debut của nhóm EDENIA gồm các Em Xinh Hoàng Duyên, MAIQUINN, Ánh Sáng AZA và Đào Tử A1J.

Lấy cảm hứng từ trò chơi dân gian Việt Nam, Xắc Cái Nị tái sinh ký ức tuổi thơ trong diện mạo Pop hiện đại, đậm tính thị giác. Bối cảnh được dàn dựng như một “thành phố thu nhỏ” về đêm, nơi ánh đèn neon hòa cùng sắc hồng, tím, cam pastel; nơi tiếng hô đồng thanh và những đoạn hook bắt tai trở thành chất xúc tác kéo khán giả vào một lễ hội thực thụ.

Năm nay, Sóng 26 nâng cấp các màn song ca, mashup với phần dàn dựng như những phân cảnh điện ảnh nối tiếp nhau. HIEUTHUHAI và marzuz mở ra không gian Exit Sign với hành lang ánh sáng đa giác, hiệu ứng chuyển động liên tục tạo cảm giác như hai nhân vật đang bước qua mảnh vỡ ký ức.

Trong khi đó, mashup Người Như Anh Xứng Đáng Cô Đơn - Không Đau Nữa Rồi - Chẳng Phải Tình Đầu Sao Đau Đến Thế được kết nối thành một mạch cảm xúc xuyên suốt qua những không gian điện ảnh với sự góp giọng của Vũ Cát Tường, Ngô Kiến Huy, Negav, Jey B, Mỹ Mỹ, Orange và MIN.

Chờ Anh Về của B Ray và AMEE mang đến những cảm xúc, dù vẫn còn đó, nhưng chỉ có thể được giữ lại trong một không gian khác, nơi mọi thứ đã dừng lại. Tiết mục được dàn dựng trên bối cảnh con đường trong mưa, mặt đường phản chiếu ánh đèn loang loáng như kéo dài thời gian của nỗi nhớ. Không gian phủ ánh sáng lạnh xen lẫn những vệt đèn vàng hắt qua màn mưa, tạo chiều sâu thị giác.

Ngoài ra, tổ hợp tiết mục Vũ Trụ Song Song - Không Thời Gian - Tiếc Cho Em, với phần trình diễn của LyHan, Dương Domic, và RHYDER cũng rất được khán giả yêu thích. Không gian dàn dựng tại tầng 66 của một tòa nhà mở ra một thế giới mơ hồ, nơi thành phố rực sáng phía dưới như đang nín thở để chứng kiến khoảnh khắc cảm xúc thăng hoa. Hai nghệ sĩ nam bố trí ở hai đầu piano, kết hợp cùng vocal giàu cảm xúc của ba giọng hát, tạo nên một lớp không gian âm nhạc mềm mại, đắm say, không đường chân trời.