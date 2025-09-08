Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Sôi động ngày hội tiếp sinh tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Minh Anh - Hiếu Nguyễn
SVO - Sáng 7/9, không khí tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền trở nên vô cùng sôi động khi đón hơn 2000 tân sinh viên khóa 45 đến làm thủ tục nhập học. Ngày hội tiếp sinh là một cột mốc quan trọng, đánh dấu sự khởi đầu của hành trình học tập mới.

Ngay từ sáng sớm, khuôn viên trường đã nhộn nhịp với dòng người đổ về. Dưới sự hướng dẫn tận tình của các thầy cô, cán bộ và đội ngũ tình nguyện viên là các anh chị khóa trên, quy trình nhập học diễn ra nhanh chóng và thuận lợi. Từ khâu kiểm tra hồ sơ đến hoàn tất thủ tục, mọi việc đều được sắp xếp chu đáo.

anh-1.jpg
Không khí sôi nổi trong ngày nhập học.

Bạn Nguyễn Quang Anh, tân sinh viên lớp Truyền thông đại chúng, chia sẻ cảm xúc: "Không khí ở đây sôi động và nhiệt huyết hơn em tưởng rất nhiều. Em rất hào hứng và dự định sẽ tham gia các câu lạc bộ để trau dồi thêm kinh nghiệm".

anh-2.jpg
Quang Anh hào hứng tham gia các hoạt động trong ngày tiếp sinh.

Bên cạnh các quầy tiếp sinh, hàng loạt hoạt động văn nghệ và gian hàng của các câu lạc bộ đã thu hút sự chú ý của đông đảo sinh viên. Những tiết mục khuấy động, các trò chơi mini game và quầy check-in đã biến ngày nhập học thành một ngày hội thực sự.

Cô Trần Huê Anh, phụ huynh của tân sinh viên Bùi Trần Bảo Nghi di chuyển từ Sóc Trăng (cũ), nay là Thành phố Cần Thơ ra Hà Nội từ ngày 4/9. Cô xúc động chia sẻ: "Gia đình đã ủng hộ quyết định học tập của con dù có chút lo lắng khi con phải xa nhà. Chứng kiến không khí đông vui, nhộn nhịp như thế này, tôi cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều".

Với nhiều tân sinh viên, Học viện Báo chí và Tuyên truyền không chỉ là nơi học tập mà còn là môi trường lý tưởng để phát triển bản thân. "Trường rộng rãi, có nhiều câu lạc bộ sôi nổi, em rất thích không khí này", Bảo Nghi bày tỏ. "Em có dự định tham gia các sự kiện của khoa và các hoạt động ngoại khóa để tận hưởng trọn vẹn 4 năm thanh xuân tại đây".

anh-3.jpg
Gia đình là nguồn động lực tinh thần lớn cho mỗi tân sinh viên.

Ngày hội tiếp sinh tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền khép lại với nhiều cảm xúc. Đây không chỉ là sự khởi đầu của một thế hệ sinh viên mới mà còn là lời hứa hẹn về một chặng đường đầy nhiệt huyết, khát vọng và tinh thần khẳng định mình, vốn là bản sắc của sinh viên Báo chí.

Ảnh: Minh Anh

Minh Anh - Hiếu Nguyễn
