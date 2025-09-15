Sinh viên thích thú ngắm máy bay từng chở Bác Hồ

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

SVO - Trong ngày cuối cùng của Triển lãm ‘80 năm thành tựu đất nước' (15/9), khu trưng bày hàng không thu hút đông đảo sinh viên, bạn trẻ. Họ đến để tận mắt nhìn thấy chuyên cơ từng chở Chủ tịch Hồ Chí Minh và trải nghiệm những máy bay dân dụng hiện đại.

Nguyễn Trung Dũng (ĐH Giao thông Vận tải) đứng khá lâu trước chuyên cơ. Dũng nói đây là lần đầu tiên anh được thấy tận mắt chiếc máy bay gắn liền với hình ảnh Bác Hồ: “Trong sách vở mình chỉ biết qua hình ảnh, nhưng hôm nay cảm giác rất khác. Mình thấy lịch sử như gần hơn, chân thực hơn”.

a80-may-bay36.jpg
a80-may-bay40.jpg
a80-may-bay42.jpg
Chuyên cơ từng chở Bác Hồ tại Triển lãm '80 năm thành tựu đất nước'. Ảnh: DƯƠNG TRIỀU

Ở khu buồng lái giả lập, nhiều bạn trẻ hào hứng thử công nghệ thực tế ảo. Nguyễn Quốc Huy (ĐH Bách khoa Hà Nội) chia sẻ: “Được ngồi trong buồng lái, cầm cần điều khiển và mô phỏng bay trên bầu trời khiến mình rất phấn khích. Triển lãm này không chỉ là nơi xem hiện vật, mà còn giúp bọn mình trải nghiệm, học thêm về hàng không”.

a80-may-bay23.jpg
Bạn trẻ có cơ hội trải nghiệm tại buồng lái thực tế ảo.

Không chỉ dừng lại ở những dấu ấn lịch sử, triển lãm còn trưng bày bước phát triển của hàng không dân dụng. Mô hình máy bay thu hút nhiều bạn trẻ đến thử trải nghiệm dịch vụ. Trần Hồng Nhung (trường ĐH Ngoại thương) cho rằng: “Nhìn lại các loại máy bay, mình cảm nhận rõ sự thay đổi vượt bậc của đất nước. Điều đó khiến bọn mình tự hào và tin tưởng vào tương lai”.

a80-may-bay37.jpg
a80-may-bay33.jpg
a80-may-bay38.jpg
Các loại máy bay được trưng bày tại triển lãm.

Nhiều sinh viên ví triển lãm như một “lớp học ngoài trời”. Nguyễn Văn Phúc (trường ĐH Sư phạm Hà Nội) cho biết: “Nếu chỉ đọc trong sách giáo khoa, kiến thức thường khô khan. Nhưng khi được xem tận mắt, đọc những dòng thuyết minh về những chuyến bay của Bác và lịch sử không quân, mình thấy rất dễ nhớ, lại đầy cảm xúc”.

a80-may-bay26.jpg
a80-may-bay27.jpg
a80-may-bay41.jpg
Triển lãm thu hút sự quan tâm đặc biệt từ các bạn trẻ.

Theo Ban tổ chức, sau nhiều ngày diễn ra, Triển lãm “80 năm thành tựu đất nước” đã thu hút hàng triệu lượt khách tham quan, trong đó giới trẻ chiếm tỷ lệ lớn. Khu hàng không được đánh giá là một trong những điểm dừng chân đông nhất, nơi quá khứ và hiện tại cùng hiện diện qua hình ảnh chiếc máy bay từng chở Bác Hồ, và dàn máy bay dân dụng hiện đại.

a80-may-bay20.jpg
Mô hình máy bay tại triển lãm.

Triển lãm khép lại, nhưng với nhiều bạn trẻ, những trải nghiệm hôm nay sẽ trở thành ký ức đặc biệt, nơi họ vừa được sống lại với lịch sử, vừa cảm nhận sự phát triển mạnh mẽ của đất nước trên bầu trời hội nhập.

Dương Triều
#máy bay Bác Hồ #triển lãm hàng không #hàng không dân dụng #lịch sử hàng không #trải nghiệm thực tế ảo #đất nước phát triển #sinh viên

