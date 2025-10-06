Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Show Valentino tại Paris: Lana Del Rey, Soobin TXT, Tống Tổ Nhi "cân đẹp" ảnh Getty Images

HHTO - Sự kiện ra mắt BST mới của thương hiệu Valentino gây bùng nổ truyền thông nhờ sự góp mặt của dàn sao nổi bật: Lana Del Rey, Soobin TXT, Tống Tổ Nhi, Liz, Rei IVE...

Lana Del Rey - nàng thơ lâu năm của NTK Alessandro Michele chiếm trọn spotlight với màn xuất hiện vô cùng lộng lẫy tại sự kiện.

paris-fashion-week-valentino-spring-summer-2026-lana-del-rey-adcs.jpg

Giọng ca sinh năm 1985 hóa nữ thần Hy Lạp trong thiết kế đầm tím lilac trễ vai, thuộc BST Resort 2026, phối cùng túi thêu hoa, giày sling-back thắt nơ và đồng hồ Cartier.

paris-fashion-week-valentino-spring-summer-2026-lana-del-rey-lana-del-rey.jpg
paris-fashion-week-valentino-spring-summer-2026-lana-del-rey-sd.jpg

Các tín đồ thời trang hết lời trầm trồ về sắc vóc, thần thái cuốn hút của "nữ hoàng nhạc lụy" trong mẫu đầm nữ tính, lãng mạn.

paris-fashion-week-valentino-spring-summer-2026-lana-del-rey-ck-jeremy-dunfre.jpg
paris-fashion-week-valentino-spring-summer-2026-lana-del-rey-and-jeremy-dunfre.jpg

Đây cũng là lần hiếm hoi Lana Del Rey xuất hiện cùng chồng Jeremy Dufrene trước công chúng kể từ sau khi kết hôn vào năm ngoái. Trái ngược với diện mạo xa hoa của vợ, Jeremy mặc trang phục "không thể giản dị hơn", tạo ra khoảnh khắc đối lập thú vị được cộng đồng mạng bàn luận sôi nổi.

paris-fashion-week-valentino-spring-summer-2026-rei-liz-ive-f.jpg
paris-fashion-week-valentino-spring-summer-2026-rei-liz-ive-fhj.jpg

Cặp đôi Liz, Rei đến từ nhóm IVE lần đầu được mời tham dự Paris Fashion Week, ghi điểm nhờ diện mạo "10 điểm không có nhưng". Hai nữ idol tỏa sáng trong trang phục tông màu pastel chủ đạo, kết hợp giữa phong cách kawaii dễ thương cùng các chi tiết tinh tế theo tinh thần của thời trang couture cao cấp.

paris-fashion-week-valentino-spring-summer-2026-rei-ive-j.jpg
paris-fashion-week-valentino-spring-summer-2026-rei-ive-sun.jpg

Bộ đôi nữ idol tiếp xúc với thương hiệu Pháp từ đầu năm nay, nhiều lần nhận được phản hồi tích cực từ tín đồ thời trang nhờ khí chất thời thượng, mới mẻ. Lần ra mắt ấn tượng tại Paris được cho là sẽ giúp hai ngôi sao trẻ "chốt đơn" hợp đồng đại sứ với nhà mốt trong tương lai gần.

paris-fashion-week-valentino-spring-summer-2026-soobin-tomorrow-x-together-2.jpg
paris-fashion-week-valentino-spring-summer-2026-soobin-of-tomorrow-x-together-2.jpg

SOOBIN TXT trở lại solo tại Paris Fashion Week 2025 theo lời mời từ thương hiệu Valentino. Mỹ nam xứ Hàn gây ấn tượng mạnh khi biến hóa mới lạ theo phong cách preppy học đường.

paris-fashion-week-valentino-spring-summer-2026-soobin-of-tomorrow-x-together.jpg
paris-fashion-week-valentino-spring-summer-2026-soobin-of-tomorrow-x-together-cgf.jpg

Outfit gồm nhiều lớp trang phục từ áo cổ lọ kẻ sọc ngang, sơ mi kẻ sọc dọc và blazer xám tiêu ngoài cùng và quần jeans ống loe. Điếm nhấn nằm ở chiếc nơ lệch to bản thắt lỏng giúp "đồng phục học đường" của nam idol trở nên lãng mạn hơn.

SOOBIN TXT nhận nhiều lời khen nhờ khả năng "cân đồ" cũng như visual bảnh bao qua ống kính Getty Images.

paris-fashion-week-valentino-spring-summer-2026-tong-to-nhi-gfd.jpg
paris-fashion-week-valentino-spring-summer-2026-tong-to-nhi.jpg

Tống Tổ Nhi hóa thân thành tiểu thư trong mẫu đầm mini đính kết nơ mini. Nữ đại sứ phối loạt phụ kiện găng tay ren, kẹp tóc to bản, túi da cầm tay giúp tăng tính thời thượng cho diện mạo.

paris-fashion-week-valentino-spring-summer-2026-tong-to-nhi-gfnjh.jpg
paris-fashion-week-valentino-spring-summer-2026-tong-to-nhi-gfn.jpg

Tống Tổ Nhi là số ít mỹ nhân Hoa ngữ "sống sót" dưới ống kính Getty Images. C-net khen ngợi hình thể cân đối, mảnh mai cùng thần thái sắc sảo của sao phim Khom Lưng.

fb-110.jpg
MIDI
