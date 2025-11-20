Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Shin Min Ah - Kim Woo Bin báo hỷ với hôn lễ tháng 12, muốn khóc với thư tay của chú rể

Sam

HHTO - Cô dâu - chú rể tháng 12 của K-Biz gọi tên Shin Min Ah và Kim Woo Bin. Chuyện tình "chị em" sau 10 năm đã cập bến như mong đợi của công chúng.

Ngfay 20/11, AM Entertainment - công ty quản lý của hai diễn viên xác nhận Shin Min Ah và Kim Woo Bin đã quyết định kết hôn:

"Nữ diễn viên Shin Min Ah và Kim Woo Bin đã cam kết sẽ là bạn đồng hành của nhau, dựa trên niềm tin sâu sắc mà họ đã xây dựng trong suốt mối quan hệ lâu dài. Lễ cưới sẽ được tổ chức riêng tư vào ngày 20 tháng 12 tại Seoul, chỉ có gia đình, họ hàng và bạn bè thân thiết.

Chúng tôi rất mong nhận được sự ủng hộ và chúc phúc nồng nhiệt của các bạn cho tương lai của cặp đôi. Họ sẽ tiếp tục tập trung vào sự nghiệp diễn xuất và nỗ lực để đền đáp tình yêu mà các bạn đã dành cho họ."

woobin.jpg
Thư tay của Kim Woo Bin.

Trong thư tay báo hỷ gửi đến người hâm mộ, Kim Woo Bin làm người đọc rung động bởi câu từ mộc mạc nhưng ngọt ngào:

"Xin chào mọi người, mình là Kim Woo Bin đây. Mong mọi người đều khỏe. Trời lạnh đột ngột thế này, mong mọi người giữ ấm và đừng để bị cảm nhé.

Hôm nay, mình viết bài này vì muốn là người đầu tiên chia sẻ tin tức với tất cả các bạn, Wooribin, những người đã luôn yêu thương và ủng hộ mình dù mình còn nhiều thiếu sót.

Vâng, mình sắp kết hôn rồi. Sau một thời gian dài bên nhau, mình và người mình yêu đã quyết định xây dựng một gia đình và cùng nhau bước đi trên con đường của mình từ giờ trở đi. Mình sẽ rất biết ơn nếu các bạn có thể cổ vũ chúng mình để con đường chúng ta đi trở nên ấm áp hơn.

Cho đến khi gặp lại nhau, hãy giữ gìn sức khỏe và hạnh phúc nhé! Mình sẽ sớm quay lại. Cảm ơn các bạn rất nhiều, Wooribin."

woobin-8925.jpg

Dù thông báo hôn lễ sẽ tổ chức riêng tư, người hâm mộ vẫn hi vọng sẽ được "ăn cưới online" với bộ hình cưới từ Kim Woo Bin và Shin Min Ah. Với mối quan hệ sâu rộng trong giới giải trí, dân mạng dự đoán đám cưới của cặp đôi sẽ không kém gì một lễ trao giải lớn tại Hàn Quốc với khách mời là hàng chục ngôi sao đình đám.

cover-1469.jpg
Sam
#Shin Min Ah #Kim Woo Bin #Shin Min Ah kết hôn #Kim Woo Bin kết hôn #Shin Min Ah Kim Woo Bin kết hôn #Shin Min Ah Kim Woo Bin đám cưới #Shin Min Ah đám cưới #thư tay Kim Woo Bin

