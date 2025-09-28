Selena Gomez chính thức lên xe hoa, sánh đôi cùng Benny Blanco

Ngày 27/9, Selena Gomez và Benny Blanco đã chính thức kết hôn với một lễ cưới riêng tư diễn ra ở Santa Barbara, California. Trên trang Instagram cá nhân, nữ ca sĩ chia sẻ loạt khoảnh khắc đặc biệt và nhanh chóng nhận được vô số lời chúc phúc từ người hâm mộ lẫn đồng nghiệp trong giới nghệ sĩ. Thông tin đám cưới của giọng ca Feel Me nhanh chóng gây bão mạng xã hội.

Selena Gomez và Benny Blanco chính thức kết hôn.

Selena Gomez diện chiếc váy cưới trắng hở lưng làm từ vải satin cao cấp, được Ralph Lauren thiết kế thủ công tinh xảo. Bộ váy nổi bật với những đường xếp nếp thanh lịch, phần chân váy dài thướt tha đầy lãng mạn và điểm nhấn ren tinh tế ở cổ. Nữ ca sĩ chọn kiểu tóc xoăn ngắn mang hơi thở Hollywood cổ điển, kết hợp cùng đôi hoa tai kim cương sang trọng và bó hoa trắng nhỏ giản dị.

Trong khi đó, Benny Blanco xuất hiện lịch lãm trong bộ tuxedo cổ điển của Ralph Lauren, gồm áo sơ mi bèo nhún cùng nơ thắt truyền thống. Cả cô dâu và chú rể đều được đội ngũ của Ralph Lauren chăm chút phần trang điểm và tạo hình.

Cặp đôi diện các thiết kế tinh xảo của Ralph Lauren.

Đám cưới được tổ chức trong sự bí mật tuyệt đối, ngay cả khách mời cũng không hề biết địa điểm chính xác cho đến khi đặt chân tới Santa Barbara. Cuối cùng, buổi lễ đã diễn ra tại Vườn ươm Sea Crest, nằm trên vách đá hướng ra Kênh Santa Barbara thơ mộng. Theo Vogue, danh sách khách mời quy tụ nhiều gương mặt thân thiết của cặp đôi ở Hollywood, bao gồm dàn bạn diễn của Selena Gomez trong Only Murders in the Building như Paul Rudd, Martin Short và Steve Martin. Bên cạnh đó, đám cưới còn có sự góp mặt của Taylor Swift, Ed Sheeran, Paris Hilton và một số sao hạng A khác.

Đám cưới diễn ra trong sự riêng tư tuyệt đối.

Selena Gomez và Benny Blanco bắt đầu công khai hẹn hò từ cuối năm 2023. Từng là bạn bè và cộng tác âm nhạc trong nhiều năm, cặp đôi dần phát triển tình cảm và trở thành điểm tựa vững chắc cho nhau. Sau hơn một năm yêu nhau, cuối năm 2024, cặp đôi chính thức đính hôn, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong mối quan hệ.