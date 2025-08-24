Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thế giới

Google News

Sau Washington, Lầu Năm Góc lập kế hoạch triển khai quân đội tại Chicago?

Minh Hạnh

TPO - Lầu Năm Góc được cho là đang lên kế hoạch triển khai quân đội Mỹ đến thành phố Chicago (bang Illinois), sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố tăng cường trấn áp tội phạm, tình trạng vô gia cư và nhập cư không giấy tờ.

Tờ Washington Post cho biết, Lầu Năm Góc đã lên kế hoạch suốt nhiều tuần về việc triển khai lực lượng đến Chicago, với nhiều phương án, bao gồm việc huy động ít nhất vài nghìn thành viên của Lực lượng Vệ binh Quốc gia ngay trong tháng 9.

“Chicago đang hỗn loạn”, ông Trump nói với các phóng viên hôm 22/8, chỉ trích giới lãnh đạo địa phương. “Và chúng tôi sẽ sớm giải quyết vấn đề này”.

Cuối ngày 23/8, Lầu Năm Góc tuyên bố, cơ quan này sẽ không suy đoán về các hoạt động tiếp theo. “Chúng tôi là cơ quan lập kế hoạch, và đang liên tục làm việc với các đối tác về kế hoạch bảo vệ tài sản, nhân sự liên bang”.

pv4ccnzdp5olfbinwrebl6alnm.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp gỡ lực lượng Vệ binh Quốc gia tại Washington. (Ảnh: Reuters)

Thống đốc bang Illinois - ông JB Pritzker (đảng Dân chủ) - cho biết, tiểu bang này chưa nhận được bất kỳ sự tiếp cận nào từ chính phủ liên bang về việc liệu họ có cần hỗ trợ hay không. Ông khẳng định không có trường hợp khẩn cấp nào đòi hỏi phải triển khai Vệ binh Quốc gia hoặc các biện pháp quân sự khác.

“Nhà Trắng đang cố gắng tạo ra một cuộc khủng hoảng và chính trị hóa những người Mỹ đang phục vụ trong quân đội”, Thống đốc Pritzker nói.

qptz5v5curop7auzyoltggarvy.jpg
Thị trưởng Chicago Brandon Johnson. (Ảnh: Reuters)

Thị trưởng Chicago Brandon Johnson hôm 22/8 cho biết, thành phố rất lo ngại về tác động của bất kỳ việc triển khai nào của lực lượng Vệ binh Quốc gia.

"Vấn đề với cách tiếp cận của Tổng thống là nó thiếu sự phối hợp, không cần thiết và không hợp lý", thị trưởng nói, cho biết thêm rằng trong năm qua, số vụ giết người ở Chicago đã giảm hơn 30%, số vụ cướp giảm 35% và số vụ xả súng giảm gần 40%.

Theo yêu cầu của Tổng thống Trump vào cuối tuần trước, các thống đốc đảng Cộng hòa của ba tiểu bang cho biết sẽ điều động hàng trăm binh sĩ Vệ binh Quốc gia, vượt hàng trăm dặm đến Washington.

Tổng thống mô tả thủ đô Washington là một thành phố tràn ngập tội phạm, mặc dù dữ liệu của Bộ Tư pháp Mỹ cho thấy, tội phạm bạo lực đã đạt mức thấp nhất trong 30 năm vào năm 2024 tại Washington, một đặc khu liên bang tự quản thuộc thẩm quyền của Quốc hội.

Hồi tháng 6, Tổng thống Trump đã ra lệnh điều động 700 lính Thủy quân Lục chiến và 4.000 binh sĩ Vệ binh Quốc gia đến Los Angeles để đối phó với làn sóng biểu tình phản đối chiến dịch truy quét người nhập cư trái phép. Quyết định này của ông Trump trái ngược với mong muốn của thống đốc đảng Dân chủ của bang California và đã gây ra một cuộc tranh cãi.

Minh Hạnh
Reuters
#Tổng thống Mỹ Donald Trump #thành phố Chicago #trấn áp tội phạm #nhập cư trái phép #Washington #Vệ binh Quốc gia Mỹ

