Sau “Tử Chiến Trên Không”, Thái Hòa rơi vào bi kịch gia đình trong phim mới

HHTO - Sau thành công của tác phẩm "Tử Chiến Trên Không", Thái Hòa sẽ dấn thân vào vòng xoáy bi kịch của một gia đình ba thế hệ trong phim dài tập "Cuộc Chiến Hạ Lưu".

Poster nhân vật của Cuộc Chiến Hạ Lưu tiết lộ tạo hình của dàn diễn viên gồm Thái Hòa, Lê Phương, NSƯT Kim Phương, Trịnh Thảo, bé Tuyết Nhung (Dâu Tây), bé Bảo Nam, Nguyễn Xuân Phúc, NSND Thanh Nam, Tiểu Bảo Quốc, Trần Nhậm, Ngọc Trai...

Trở lại màn ảnh nhỏ sau thời gian dài, Thái Hòa thủ vai anh Sáng - trụ cột của gia đình, làm nghề sửa xe. Ăn nói cộc lốc, vẻ ngoài khù khờ, nhưng hay bông đùa, tốt bụng. Đây là vai diễn được ê-kíp “đo ni đóng giày” cho nam diễn viên ngay từ đầu.

“Chúng tôi đã đem một nhân vật ở ngoài xã hội vào để xây dựng anh Sáng mạnh mẽ, giang hồ và bảo thủ. Sống ở nơi dột nát và gánh vác nhiều thứ như vậy thì sẽ có nhiều yếu tố bất ngờ xảy ra” - đạo diễn Mr. Tô chia sẻ.

Lê Phương đảm nhận vai chị Bé Gái - “vợ nhặt” của anh Sáng, có tính cách “chợ búa” nhưng chân thành, luôn tìm cách vun vén tổ ấm. Khác xa những hình tượng vợ hiền trước đây, nữ diễn viên thích thú với vai diễn “miệng hỗn nhưng tính ổn” lần này.

Trịnh Thảo vào vai Nhi, cô con gái lớn trầm tính, chất chứa nhiều nỗi niềm và mâu thuẫn đúng chất “tuổi mới lớn”. Chỗ dựa tinh thần của Nhi không phải là nhà, mà là Huy (Trần Nhậm đóng), mối tình đầu trong sáng tuổi học trò.

Là nhân vật khiến ê-kíp “stress dài ngày” để hoàn thiện, đạo diễn Cuộc Chiến Hạ Lưu khẳng định: “Nếu không có Nhi thì tâm lý của anh Sáng sẽ không được "đẩy tới nóc", gia đình này sẽ không có gì để coi”.

Cuộc Chiến Hạ Lưu cũng đánh dấu màn hội ngộ của cặp “ba con” Thái Hòa - Trịnh Thảo sau phim Cây Táo Nở Hoa. Trịnh Thảo còn đặc biệt tái hợp với Lê Phương sau Cô Đừng Hòng Thoát Khỏi Tôi. Trịnh Thảo ngại ngùng chia sẻ: “Đang quen với cảm xúc cặp đôi yêu nhau thì hai chị em gặp lại trong buổi đọc kịch bản "Cuộc Chiến Hạ Lưu". Lúc đó tôi mới biết sẽ đóng vai mẹ con, thật sự thảng thốt, giật mình luôn. Hai phim diễn ra sát nhau và chúng tôi không nghĩ sẽ tái ngộ trong hoàn cảnh như vậy”.

Ngoài ra, Cuộc Chiến Hạ Lưu còn đánh dấu màn tái hợp của bộ ba Thái Hòa, Nguyễn Xuân Phúc và Tiểu Bảo Quốc sau phim điện ảnh Tử Chiến Trên Không. Nguyễn Xuân Phúc bật mí: “Nếu trong "Tử Chiến Trên Không", tôi và anh Thái Hòa chỉ ở mức đối đầu gián tiếp thì ở "Cuộc Chiến Hạ Lưu", hai anh em sẽ thực sự đối đầu trực tiếp. Các phân đoạn hai người đấu trí với nhau đều ấn tượng và thú vị”.

Cuộc Chiến Hạ Lưu dài 12 tập, đưa người xem vào cuộc chiến sống còn của một gia đình ba thế hệ. Trước nguy cơ mất đi chốn dung thân, từng thành viên với những tổn thương và khát vọng riêng, buộc phải tìm cách níu giữ “tổ ấm tạm bợ” bằng đủ trò bi hài. Những góc khuất dần bị phơi bày, đẩy mọi thứ đến bờ vực tan vỡ. Phim dự kiến phát sóng trên VieON từ ngày 23/10/2025.