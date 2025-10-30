Sau tất cả, Gió Ngang Khoảng Trời Xanh đã xuất hiện một chàng trai khiến khán giả xao xuyến

Hơn nửa chặng đường vừa qua, Gió Ngang Khoảng Trời Xanh đã giới thiệu nhiều nhân vật nam nhưng ai cũng khiến khán giả thở dài. Đăng - chồng của Mỹ Anh không chỉ ngoại tình mà ngày càng lộ rõ nhiều tính xấu, biết mình sai nhưng lại về nhà dằn hắt vợ. Toàn - chồng của Trúc Lam tốt tính nhưng không biết cách thể hiện tình cảm, khiến cho hai vợ chồng ngày càng hiểu lầm và xa cách. Tổng tài Trường thì khiến người xem dị ứng ngay từ cảnh đầu tiên và thật may khi nhân vật này đã hết vai.

Gió Ngang Khoảng Trời Xanh có nhiều vai nam gây thất vọng

Những tưởng từ giờ đến lúc hết phim, Gió Ngang Khoảng Trời Xanh chẳng còn chàng trai nào thú vị thì bất ngờ thay, chàng Dũng con bác Bơ đã xuất hiện. Dũng đã từng là đối tác xem mặt của Kim Ngân, từng có buổi hẹn đầy bất ổn khi Ngân đến muộn và Dũng điềm nhiên gọi đồ ăn ra trước. Những tưởng duyên nợ giữa Ngân và Dũng chỉ thế thôi nhưng ai có ngờ sau khi cô về quê, hai bà mẹ tiếp tục tìm cách “đẩy thuyền” cho đôi trẻ.

Thật may là Dũng con bác Bơ đã kéo lại mọi thứ

Ngân và Dũng bị giao nhiệm vụ phải gặp gỡ, tìm hiểu nhau nghiêm túc nên đành phải lên kế hoạch hẹn hò lần thứ 2. Nhưng cũng chính vì thế mà Ngân bắt đầu nhận ra Dũng không nhạt như cô nghĩ, còn khán giả thở phào vì cuối cùng, Gió Ngang Khoảng Trời Xanh cũng tạo ra được một nhân vật nam thú vị. Dũng chẳng phải tổng tài giàu có mua đồ hiệu không cần nhìn giá, chẳng nói năng khéo léo hoặc đẹp trai đến mức Ngân liêu xiêu ngay lần đầu gặp mặt.

Nhân vật này đời thường nhưng thú vị

Nhưng Dũng lại thông minh, điềm đạm, suy nghĩ sâu sắc. Chẳng thế mà khi tới quán trà của Mỹ Anh, Dũng dù chỉ là khách hàng nhưng đã có nhiều lời khuyên rất thiết thực cho Mỹ Anh, giúp cô nhận ra quán còn điều gì chưa ổn để cải thiện. Khi thấy Ngân gặp rắc rối, Dũng nhanh chóng giúp cô xử lý vấn đề mà chẳng kể công.

Khán giả đang hào hứng với chuyện của Dũng và Ngân

Chừng đó là đủ để khán giả muốn ghép đôi cho Dũng và Ngân, mong cho cô tìm được bến đỗ bình yên sau nhiều lần tình duyên lận đận.