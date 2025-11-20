Sau ồn ào về trung tâm tiếng Anh, hồ sơ học thuật của "hiện tượng 9.0 IELTS" tiếp tục bị "soi"

HHTO - Từng được chú ý bởi mức điểm IELTS 9.0 và loạt nội dung chia sẻ miễn phí, Huy Forum nay phải đối mặt với những tranh luận về bằng cấp và nghiên cứu khoa học. Bên cạnh các ý kiến chỉ ra điểm thiếu minh bạch, có nhiều quan điểm cho rằng việc “truy xuất thông tin” đã chạm đến vùng riêng tư của cá nhân.

Nổi lên như một “hiện tượng” nhờ mức điểm IELTS 9.0 cùng các buổi livestream dạy IELTS miễn phí, Nguyễn Hoàng Huy (sinh năm 1994, thường được biết đến với biệt danh Huy Forum) nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi hồ sơ học thuật ấn tượng.

Theo nội dung thường được nhắc đến ở các buổi Huy làm diễn giả, thành tích của anh trải dài từ phổ thông đến sau đại học: giải Nhì Học sinh giỏi Quốc gia môn Vật lí năm 2009, IELTS 9.0, tốt nghiệp ngành Việt Pháp Xây dựng tại ĐH Bách khoa TP.HCM, học Thạc sĩ Quản trị kinh doanh tại Đại học Khoa học Ứng dụng Tây Bắc Thụy Sĩ (Thụy Sĩ), từng làm Nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Đại học Công nghệ Nanyang (Singapore) và Đại học New Hampshire (Mỹ).

Tuy nhiên, thời gian gần đây, sau loạt tranh cãi liên quan đến chất lượng đào tạo của trung tâm tiếng Anh do Huy Forum thành lập, trình độ học vấn và thành tích cá nhân của anh tiếp tục trở thành tâm điểm bàn luận.

Trên mạng xã hội, Huy Forum cho thấy mức độ ảnh hưởng lớn với hơn 215 nghìn lượt đăng ký trên YouTube, 477 nghìn lượt theo dõi trên Facebook và hơn 1 triệu lượt theo dõi trên TikTok, thu hút hàng chục triệu lượt xem và tương tác.

Loạt thành tích cần được kiểm chứng

Tài khoản Threads @arc3ne cho rằng Huy Forum không theo học Tiến sĩ Luật tại Đại học New Hampshire như từng chia sẻ và bằng JD (Juris Doctor) mà Huy sở hữu thực chất là bằng cử nhân luật theo quy định tại Mỹ chứ không phải học vị tiến sĩ như cách anh truyền thông. Ngoài ra, để theo học chương trình đào tạo JD, sinh viên phải có bằng cử nhân (Cử nhân Khoa học tự nhiên - BS hoặc Cử nhân Khoa học Xã hội - BA); sau khi hoàn tất chương trình JD kéo dài 3 năm, người học mới đủ điều kiện thi chứng chỉ hành nghề luật (Bar Exam) hoặc học lên các bậc Thạc sĩ Luật (LLM) hoặc Tiến sĩ Luật (LLD).

Nhiều tài khoản đã chỉ ra sự khác biệt trong tiêu đề vlog mà Huy đã từng đăng tải liên quan đến quá trình học tập tại Mỹ.

Không chỉ tranh cãi về bằng cấp, bài báo khoa học mà Huy Forum đứng tên tác giả chính cũng bị cộng đồng học thuật đặt câu hỏi. Trên một nhóm chuyên về khoa học, nhiều thành viên cho rằng bài báo với tựa đề Predicting Academic Performance: Correlating IELTS Scores with End-of-Term Grades in Vietnamese High School Students (tạm dịch: Dự đoán thành tích học tập: Mối tương quan giữa điểm IELTS và điểm cuối kỳ của học sinh trung học phổ thông Việt Nam) không công khai thông tin về quy trình phê duyệt, ngày nộp, ngày chỉnh sửa hay ngày được chấp nhận đăng, vốn là những dữ liệu bắt buộc đối với một bài nghiên cứu khoa học.

Ngoài ra, kết quả IELTS được sử dụng trong nghiên cứu không phải điểm thi chính thức, mà là điểm thi thử do chính trung tâm tiếng Anh của Huy Forum chức. Từ góc độ học thuật, việc Huy vừa là người đứng đầu trung tâm cung cấp bài thi thử, vừa là tác giả chính của nghiên cứu tạo ra xung đột lợi ích, dẫn đến nguy cơ thiên vị trong thiết kế phương pháp, thu thập dữ liệu hoặc diễn giải kết quả theo hướng có lợi cho trung tâm.

Bài báo nghiên cứu khoa học của Huy cũng khiến nhiều người hoài nghi về mức độ tin cậy.

Một số thành viên trong nhóm còn hoài nghi về độ tin cậy của tạp chí đăng bài, đặt giả thuyết rằng nếu một nghiên cứu có quá nhiều sai sót vẫn được công bố, tạp chí này có thể là "tạp chí săn mồi" (predatory journal), chấp nhận bài thông qua hình thức trả phí và không có quá trình biên tập, kiểm duyệt nghiêm ngặt.

Đảm bảo sự liêm chính nhưng đừng phá vỡ quyền riêng tư

Ở chiều ngược lại, một số ý kiến cho rằng cộng đồng mạng đang đi quá xa trong việc "đào bới" thông tin cá nhân của Huy. Tài khoản Threads @ryan_ng93 nhận xét rằng việc yêu cầu trường học cung cấp hồ sơ, dữ liệu nhạy cảm hoặc kỷ luật cá nhân vượt quá giới hạn cần thiết của việc kiểm chứng thông tin.

Việc netizen "đào bới" các thông tin cá nhân nhạy cảm của Huy cũng bị cho là "quá đà".

“Muốn bảo vệ sự minh bạch của học thuật, tôi ủng hộ. Muốn đánh giá năng lực chuyên môn hay kiểm tra sự thật, tôi cũng ủng hộ. Nhưng khi một số nhóm lấy danh nghĩa "giữ gìn liêm chính khoa học" để tự cho phép mình thu thập hồ sơ nội bộ hay lan truyền dữ liệu nhạy cảm, đó là hành vi xâm phạm quyền riêng tư,” tài khoản này nhấn mạnh.