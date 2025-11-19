Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Đời sống

Google News

Cô gái ở Brazil kết hôn rồi lại ly hôn với chính mình, hé lộ lý do gây bất ngờ

Thiện Dư

HHTO - Cô gái này đã quyết định kết hôn với chính mình, nhưng rồi đi đến lựa chọn "ly hôn" sau 3 tháng.

Thông tin về một cô gái kết hôn và ly hôn với chính mình chỉ trong vòng 3 tháng ngắn ngủi đã thu hút lượng tương tác khủng trên mạng xã hội. Nhiều cư dân mạng tỏ ra dở khóc dở cười, thậm chí nghi ngờ độ xác thực của thông tin này. Song, đây là tin tức hoàn toàn có thật về một cô gái tên Cris Galêra tại Brazil.

a-2606.jpg
Thông tin về cô gái kết hôn rồi ly hôn với chính mình gây sốt mạng xã hội.

Cris Galêra (33 tuổi) đã gây xôn xao vào tháng 9 khi thông báo sẽ kết hôn với chính mình. Lễ cưới được tổ chức long trọng trước một nhà thờ ở São Paulo, Brazil. Tại đó, Cris diện váy cưới trắng, cầm hoa, chụp ảnh hạnh phúc trong khi người đi đường ngơ ngác vì không thấy nửa kia của cô gái ở đâu. Hình ảnh đám cưới "đơn phương" của cô nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, trở thành đề tài bàn tán một thời gian dài.

e8efffa0-138a-11ec-ad30-710fae19.jpg
Cris Galêra tự kết hôn với chính mình để truyền cảm hứng việc yêu thương bản thân.

Tuy nhiên chỉ gần 3 tháng sau lễ cưới gây xôn xao với chính bản thân, Cris Galêra lại tiếp tục gây bất ngờ khi tuyên bố chấm dứt cuộc hôn nhân này. Lý do được cô đưa ra chỉ đơn giản là đã tìm thấy một người đặc biệt hơn dành cho mình.

Chia sẻ với truyền thông Brazil, Cris cho biết: "Tôi hạnh phúc trong suốt khoảng thời gian đó. Tôi bắt đầu tin vào tình yêu khi gặp người đặc biệt hơn chính mình. Tôi rất hào hứng khi được độc thân trở lại. Kết hôn với chính mình là trải nghiệm tuyệt vời, buộc bạn phải yêu thương bản thân. Nhưng tôi là Bọ Cạp, tôi luôn làm mọi thứ hết mình", cô nói.

crisgaleraoficial-widelg.jpg
Cris Galêra chọn ly hôn chính mình sau 3 tháng.

Trước khi bước vào cuộc hôn nhân đặc biệt này, Cris từng trải qua nhiều mối tình thất bại, thừa nhận rất sợ cô đơn. Chính những tổn thương ấy đã thôi thúc cô thực hiện lễ cưới đơn phương như cách khẳng định giá trị bản thân. Với hơn 191.000 người theo dõi trên Instagram, nữ người mẫu kiêm doanh nhân hy vọng hành động của mình sẽ truyền cảm hứng cho phụ nữ khác, giúp họ yêu thương chính mình hơn.

banner.jpg
Thiện Dư
#Cris Galêra #kết hôn chính mình #ly hôn chính mình

Xem thêm

Cùng chuyên mục