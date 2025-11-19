Những điều cần lưu ý liên quan đến quy định lắp ghế an toàn cho trẻ em trên ô tô

HHTO - Căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 10 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024, khi chở trẻ em dưới 10 tuổi và chiều cao dưới 1,35 mét trên xe ô tô không được cho trẻ em ngồi cùng hàng ghế với người lái xe, trừ loại xe ô tô chỉ có một hàng ghế.

Không được chở trẻ em dưới 1m35 ngồi cùng hàng ghế với người lái

Căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 10 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024, khi chở trẻ em dưới 10 tuổi và chiều cao dưới 1,35 mét trên xe ô tô không được cho trẻ em ngồi cùng hàng ghế với người lái xe, trừ loại xe ô tô chỉ có một hàng ghế.

Quy định trên có hiệu lực từ ngày 1/1/2026 theo khoản 2 Điều 88 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024.

Bắt buộc phải lắp ghế an toàn cho trẻ em trên ô tô

Cũng theo quy định tại khoản 3 Điều 10 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024, người lái xe phải sử dụng, hướng dẫn sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ em từ 1/1/2026.

Theo giải thích tại khoản 13 Điều 3 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, thiết bị an toàn cho trẻ em là thiết bị có đủ khả năng bảo đảm an toàn cho trẻ em ở tư thế ngồi hoặc nằm trên xe ô tô, được thiết kế để giảm nguy cơ chấn thương cho người dùng trong trường hợp xảy ra va chạm hoặc xe ô tô giảm tốc độ đột ngột, bằng cách hạn chế sự di chuyển của cơ thể trẻ em.

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 123:2024/BGTVT quy định chung đối với thiết bị an toàn cho trẻ em như sau:

- Thiết bị an toàn cho trẻ em phải phù hợp để lắp đặt lên xe ô tô.

- Không có cạnh sắc hoặc phần nhô gây hư hại quần áo người ngồi trong xe ô tô, hư hại vỏ bọc ghế xe ô tô.

- Các bộ phận cứng của thiết bị an toàn cho trẻ em không lộ các cạnh sắc làm mòn dây đai tại các vị trí tiếp xúc với dây đai.

- Không thể tháo các bộ phận của thiết bị an toàn cho trẻ em hoặc không thể tháo nếu không sử dụng các dụng cụ chuyên dụng. Bất kỳ thành phần nào có thiết kế để tháo rời được nhằm bảo dưỡng hoặc điều chỉnh phải đảm bảo tránh nguy cơ lắp đặt sai và sử dụng không đúng cách.

(Ảnh minh họa từ Internet)

Khoản 7 Điều 5 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ cũng nêu rõ, thành viên trong gia đình có trách nhiệm tuyên truyền, nhắc nhở thành viên khác chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ, sử dụng dây đai an toàn, ghế dành cho trẻ em.

Như vậy từ 1/1/2026, bên cạnh việc cho trẻ em ngồi hàng ghế phía sau người lái, cha mẹ còn cần phải sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ em như loại ghế ngồi riêng được thiết kế đủ khả năng bảo đảm an toàn cho trẻ em ở tư thế ngồi hoặc nằm trên xe ô tô.

Vi phạm quy định về chở trẻ em trên ô tô bị phạt từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng

Theo quy định tại điểm m khoản 3 Điều 6 Nghị định 168/2025/NĐ-CP, hành vi chở trẻ em dưới 10 tuổi và chiều cao dưới 1,35 mét trên xe ô tô ngồi cùng hàng ghế với người lái xe (trừ loại xe ô tô chỉ có một hàng ghế) hoặc không sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ em theo quy định sẽ bị phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng.

Trên đây là các quy định về lắp ghế an toàn cho trẻ em trên ô tô từ 1/1/2026, cha mẹ cần lưu ý thực hiện để tuân thủ quy định của pháp luật và trên hết là đảm bảo an toàn cho con mình.