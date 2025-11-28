Sát hại người tình, người đàn ông lĩnh án tử

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Nguyễn Văn Sơn mang 1,5 lít xăng và đến phòng trọ người tình, khi bị từ chối quay lại chung sống, Sơn dùng kéo đâm 22 vết thương khiến nạn nhân tử vong. HĐXX TAND TPHCM tuyên Sơn án tử hình.

Hôm nay (28/11), HĐXX sơ thẩm TAND TPHCM tuyên án tử hình đối với bị cáo Nguyễn Văn Sơn (44 tuổi, quê Gia Lai) về tội “Giết người”

z7270631265377-377695bc4053641aac779cf7738e9e81.jpg
Bị cáo Nguyễn Văn Sơn tại phiên tòa ngày 28/11.

Theo cáo trạng, Nguyễn Văn Sơn và bà T, (SN 1983) sống chung như vợ chồng tại phường Chánh Hiệp (TPHCM). Ngày 7/3, do mẫu thuẫn tình cảm Sơn chuyển tới phường Thuận Giao (TPHCM) sinh sống.

Sơn nhiều lần đòi quay lại sống chung nhưng bà T. không đồng ý nên nảy sinh ý định sát hại bà T..

Chiều 15/3, Sơn mang theo 1,5 lít xăng đi tới nhà trọ của bà T. và tiếp tục yêu cầu bà T. quay lại chung sống. Bị bà T. từ chối, Sơn lấy cây kéo trên bàn, xông tới đâm nhiều nhát gây nên 22 vết thương ở vùng ngực, tay trái của bà T..

Bà P. bỏ chạy và gục xuống lề đường. Sơn đuổi theo, đổ xăng lên người bà T. rồi bật lửa đốt nhưng không cháy.

Một số người thấy sự việc vào ngăn cản, khống chế, giao Sơn cho công an.

Dù được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng bà T. đã tử vong trước khi nhập viện.

Kết quả xét nghiệm ngày 15/3, Nguyễn Văn Sơn dương tính với ma túy.

Tân Châu
