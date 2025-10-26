Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Pháp luật

Google News

Sắp xét xử gã đàn ông đốt quán cà phê ở Hà Nội làm 11 người tử vong

Hoàng An
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Bị đánh sau khi "gây sự" tại quán cà phê, đối tượng Cao Văn Hùng đi mua xăng về tưới ngoài cửa quán rồi châm lửa đốt khiến 11 người tử vong.

Dự kiến ngày 17/11, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Cao Văn Hùng (SN 1973, trú tại phường Đông Ngạc) về tội “Giết người” theo quy định tại Khoản 1, Điều 123, với khung phạt lên đến tử hình và tội “Hủy hoại tài sản” theo quy định tại Khoản 4 Điều 178 Bộ luật Hình sự.

screen-shot-2025-10-26-at-184930.png
Đối tượng Cao Văn Hùng.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội, khoảng tháng 11/2024, Cao Văn Hùng đến quán cà phê, đồ uống (tại địa chỉ 258 đường Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm cũ - nay là phường Đông Ngạc) để uống bia.

Tại đây, Hùng gọi một lon bia 333 và một bao thuốc lá. Khi thanh toán tiền, nhân viên của quán thông báo với Hùng hết 55.000 đồng nhưng Hùng nói không có tiền. Thấy vậy, một người khác (chưa xác định được nhân thân) đi đến bảo Hùng “vì sao mày uống bia không chịu trả tiền” rồi tát vào mặt Hùng vài cái.

Vừa tát, người này vừa nói "lần sau đi ăn, đi uống thì phải đàng hoàng, trả tiền cho người ta”. Sau sự việc, Hùng rời khỏi quán.

screen-shot-2025-10-26-at-184614.png
Lực lượng chức năng khống chế đám cháy đưa các thi thể ra ngoài.

Đến khoảng 21h ngày 18/12/2024 (tức khoảng một tháng sau), Cao Văn Hùng tiếp tục đến quán cà phê trên, ngồi uống bia một mình. Uống được vài ngụm bia, Hùng yêu cầu nhân viên quán chỉ ra người đã đánh Hùng lần trước nhưng nhân viên quán nói không biết người đó là ai.

Cùng lúc, Hùng bị anh Lê Văn Ngọc (là khách hàng của quán) tiến đến ngăn cản và đánh. Bực tức, Hùng đi mua xô nhựa và mua xăng đổ vào xô rồi mang về quán.

Hùng sau đó đổ xăng ra trước cửa, bật lửa đốt khiến xăng bùng lên cháy lớn lan vào trong quán và sang nhà xưởng bên cạnh của Công ty Cổ phần công nghệ Vinmax.

screen-shot-2025-10-26-at-184559.png
Hiện trường quán cà phê nơi Cao Văn Hùng gây án.

Hậu quả vụ cháy khiến 11 người từ vong và 4 người bị thương, làm thời hư hỏng một xe ô tô, nhiều xe máy, đồ vật, tài sản, thiết bị máy móc khác. Tổng giá trị tài sản thiệt hại là hơn 2,6 tỷ đồng.

Sau khi gây án, Cao Văn Hùng đã đến trụ sở Bộ Công an đầu thú khai nhận hành vi giết người, hủy hoại tài sản của mình.

Lai lịch nhân thân cho thấy, đối tượng có hai tiền án "Cướp tài sản" và "Trộm cắp tài sản".

Hoàng An
