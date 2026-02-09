Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Sập nhà ven sông ở TPHCM, hai người bị thương

Nguyễn Dũng
TPO - Một căn nhà dân ven sông tại phường Chánh Hưng, TPHCM bất ngờ sập hoàn toàn xuống nước, khiến hai người bị thương và nhiều tài sản bị cuốn trôi. Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ đã nhanh chóng có mặt, triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn hiện trường, hỗ trợ người dân và hạn chế rủi ro phát sinh.

Ngày 9/2, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an TPHCM thông tin về vụ cứu nạn cứu hộ nêu trên.

Clip lực lượng chức năng cứu hộ ở hiện trường.

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 15 giờ 53 phút ngày 8/2, Đội Chữa cháy và CNCH Khu vực 8 (thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH – Công an TPHCM) nhận tin báo từ Trung tâm Chỉ huy 114 về vụ sập nhà dân ven sông. Ngay sau đó, đơn vị đã báo cáo cấp trên, đề xuất lực lượng, phương tiện và điều động 2 xe chuyên dụng (gồm 1 xe chữa cháy và 1 xe phương tiện), cùng 14 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường.

Đến 16 giờ 12 phút, lực lượng chức năng có mặt tại khu vực phía sau căn nhà số 23/1/121C đường Dương Bá Trạc, Phường Chánh Hưng. Ghi nhận tại hiện trường, căn nhà đã sụp đổ hoàn toàn xuống sông, phần diện tích bị sập khoảng 5,7m x 4m. Ngôi nhà có kết cấu tường gạch, mái tôn, sàn gỗ; nhiều vật dụng sinh hoạt của gia đình bị cuốn theo dòng nước, trôi dạt và chìm dưới sông, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người dân tiếp cận.

Hình ảnh ngôi nhà đổ sập xuống sông.

Qua xác minh ban đầu, thời điểm xảy ra sự cố trong nhà có 3 người, gồm người mẹ và hai con trai. Sau tai nạn, người mẹ và một người con trai bị thương do các cấu kiện xây dựng đè trúng, đã được người dân nhanh chóng đưa đến bệnh viện gần nhất để cấp cứu, điều trị. Người còn lại may mắn không bị thương.

Nhận định khu vực ven sông còn tiềm ẩn nguy cơ sạt lở và sụp đổ lan rộng, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã triển khai phương án bảo đảm an toàn hiện trường, không cho người dân tự ý tiếp cận khu vực nguy hiểm. Đồng thời, đơn vị bố trí áo phao, phao tròn và dây cứu nạn để phối hợp, hỗ trợ người nhà tiếp cận khu vực sụp đổ trong điều kiện an toàn; tổ chức tìm kiếm, hỗ trợ bảo vệ và thu hồi một số tài sản còn giá trị khi điều kiện cho phép, hạn chế rủi ro cho người dân.

Lực lượng chức năng cho biết, sự cố sập nhà ven sông là nguy cơ tiềm ẩn tại nhiều khu dân cư dọc kênh rạch trên địa bàn TPHCM, đặc biệt trong điều kiện nền móng yếu, sạt lở bờ sông và nhà ở xây dựng lâu năm.

Người dân sinh sống tại các khu vực này cần thường xuyên theo dõi hiện trạng nhà ở, kịp thời di dời khi phát hiện dấu hiệu nứt, lún, nghiêng; tuyệt đối không tự ý tiếp cận khu vực nguy hiểm và gọi ngay 114 khi xảy ra sự cố để được hỗ trợ kịp thời.

Nguyễn Dũng
