Sao nam Nadech Kugimiya và dàn cast “Tee Yod 3” giao lưu với khán giả Việt Nam

Như Lê

HHTO - Chiều 10/10 tại TP.HCM, dàn diễn viên “Tee Yod: Quỷ Ăn Tạng” phần 3 đã có buổi giao lưu sôi nổi và đáng nhớ cùng khán giả Việt Nam.

Các diễn viên tham dự bao gồm: Nadech Kugimiya (vai Yak), Junior Kajbhandit Jaidee (vai Yos), Friend Peerakrit Pacharabunyakiat (vai Yod), Denise Jelilcha Kapaun (vai Yad) và Nutthacha Jessica Padovan (vai Yee). Cả 5 diễn viên đã có nhiều chia sẻ xoay quanh cảm xúc hồi hộp xen lẫn bất ngờ trước tình cảm của người hâm mộ Việt.

bdb08370.jpg
bdb08143.jpg

Lần thứ hai trở lại Việt Nam để quảng bá phim Tee Yod: Quỷ Ăn Tạng phần 3, sao nam Nadech Kugimiya cho biết: “Tôi rất hồi hộp khi có cơ hội quay lại Việt Nam. Tôi cũng như đoàn làm phim rất vui, hạnh phúc khi biết tin bộ phim Tee Yod 3 đang được khán giả tại Việt Nam yêu thích”.

bdb07680.jpg
Nadech Kugimiya.

Bên cạnh Nadech Kugimiya, hai diễn viên Denise và Nina cũng góp mặt trong chuyến quảng bá, đánh dấu lần thứ hai trở lại Việt Nam để quảng bá phim. Cả hai cho biết, sau chuyến đi trước, họ vẫn luôn nhớ những khoảnh khắc được giao lưu và tương tác cùng khán giả Việt Nam. Lần trở lại này khiến cả hai không giấu được sự xúc động khi cảm nhận bầu không khí ấm áp và sự chào đón nồng nhiệt của người hâm mộ còn hơn cả trước đây.

bdb07641.jpg
Nutthacha Jessica Padovan.
bdb07922.jpg
Denise Jelilcha Kapaun.

Riêng Junior và Friend - hai diễn viên lần đầu tiên đặt chân đến Việt Nam - cho biết bản thân vô cùng bất ngờ trước tình cảm nồng nhiệt của khán giả. Friend chia sẻ: “Tôi luôn muốn được du lịch ở Việt Nam nhưng trước đây chưa có cơ hội. Lần này được đến Việt Nam cùng đoàn phim là một dịp thật đặc biệt. Ngay từ khi vừa đặt chân xuống sân bay, tôi đã cảm nhận được sự đón tiếp vô cùng nồng hậu và ấm áp từ người hâm mộ, điều đó khiến tôi thật sự hạnh phúc”.

bdb07684.jpg
Junior Kajbhandit Jaidee.
bdb07980.jpg
Friend Peerakrit Pacharabunyakiat.
23e99a53-1c09-4920-aad1-c4ab8fa75a48.jpg
Như Lê
#Nadech Kugimiya #Tee Yod 3 #bộ phim Quỷ Ăn Tạng #khán giả Việt Nam #điện ảnh Thái Lan

