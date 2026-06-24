Sẵn sàng trở lại trường học theo cách bùng nổ nhất cùng ấn phẩm Hoa Học Trò

HHTO - Trong khi các teen đang tận hưởng mùa Hè bất tận thì gia đình Hoa Học Trò đang chuẩn bị cho ngày trở lại trường học cũng không còn xa nữa.

Tựu trường rực rỡ cùng Hoa Học Trò

Bắt đầu từ tháng 8, các bạn học sinh sẽ rục rịch cho ngày trở lại trường học. Vì thế, Hoa Học Trò sẽ có loạt bài cùng bạn đến trường, nhằm cung cấp những thông tin hữu ích để bạn chuẩn bị đầy đủ sức khỏe, tâm lý cho năm học mới, đặc biệt là với các bạn chuyển cấp. Trong Quý III/2026, Hoa Học Trò sẽ có 6 số báo phát hành ngày 1 và 15 hằng tháng với giá cả quý là 120.000 đồng. Bạn đọc đặt mua qua bưu điện hãy nhớ mã số của HHT là B89 nhé!

Thiên Thần Nhỏ nối dài phiên bản đặc biệt

Thiên Thần Nhỏ phiên bản Hè rất được tween yêu thích. Sang quý mới, Thiên Thần Nhỏ tiếp tục phát hành số gộp, đến với bạn vào ngày 15 hằng tháng. Mỗi số báo sẽ dày dặn hơn, nội dung chất lượng hơn, trình bày bắt mắt và truyện tranh cũng hài hước hơn. Giá cả Quý III/2026 là 120.000 đồng và mã số B89.4 dành cho các bạn đặt báo qua bưu điện.

Lớp Học Mật Ngữ ngày càng chất

Trong Quý III, ấn phẩm truyện tranh Lớp Học Mật Ngữ chỉ phát hành một tập duy nhất nhưng cực chất lượng. Tuyển tập đặc biệt THE BEST bao gồm những câu chuyện hấp dẫn nhất về các học sinh hai lớp Hoàng Cung, Hoàng Đạo sẽ xuất xưởng vào ngày 20/9, có giá 90.000 đồng với quà tặng túi đựng bút siêu xinh.

Để đặt báo dài hạn qua đường bưu điện, bạn hãy truy cập website của Công ty phát hành báo chí trung ương https://phaha.vn/, hoặc gọi hotline: 1900 585855 để được hỗ trợ nhé!