Xã hội

Google News

Sản phụ vỡ ối gặp thời tiết xấu, CSGT Gia Lai 'mở đường' hơn 50km tới bệnh viện

Tiền Lê
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Nhận thấy thời tiết bất lợi với gió, sương mù dày đặc, hạn chế tầm nhìn, cán bộ Đội Cảnh sát Giao thông (CSGT) đường bộ số 1 hỗ trợ dẫn đường hơn 50km cho xe ô tô chở sản phụ Hoàng Thị Thu Hà (SN 1992, trú xã Ia Pia, Gia Lai) tới bệnh viện.

tien-phong-432.jpg
Tổ công tác của Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 1 thời điểm đưa sản phụ tới bệnh viện.

Ngày 8/9, Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai thông tin, nhờ sự hỗ trợ kịp thời, nhanh chóng nên một sản phụ sắp sinh đã được cấp cứu thành công, mẹ tròn con vuông.

Theo đó, khoảng 23h ngày 6/9, tổ công tác của Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 1 (Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Gia Lai) làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên Quốc lộ 14, đoạn thuộc địa phận xã Ia Tôr.

Đội có 3 cán bộ gồm thiếu tá Nguyễn Văn Lý, thượng úy Nguyễn Đình Tuyến và thượng úy Phạm Văn Tuấn.

Thời điểm này ô tô biển số 81A-352.74 lưu thông theo hướng Đắk Lắk-Gia Lai chở theo sản phụ Hoàng Thị Thu Hà (SN 1992, trú xã Ia Pia, Gia Lai) sắp sinh, tiếp cận tổ công tác.

image.jpg
Sản phụ Hà tới bệnh viện chỉ hơn chục phút sau là sinh.

Qua thăm hỏi, kiểm tra, tài xế cho biết sản phụ đã vỡ ối, có thể sẽ gây nguy hiểm cho mẹ và bé, cần phải đến cơ sở y tế gấp để cấp cứu. Quan sát tình hình, nhận thấy thời tiết bất lợi với gió, sương mù dày đặc, hạn chế tầm nhìn, cán bộ Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 1 đã hỗ trợ dẫn đường. Đoạn đường từ xã Ia Tôr đến Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai hơn 50km.

Tổ công tác đã sử dụng ô tô chuyên dụng của lực lượng cảnh sát giao thông dẫn đường cho tài xế ô tô đưa chị Hà đến Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai vào lúc 23h35 cùng ngày.

Chỉ hơn chục phút sau, chị Hà "vượt cạn" thành công. Theo Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai, đến thời điểm này, sức khỏe của cả mẹ và bé đều ổn định; gia đình gửi lời cảm ơn lực lượng cảnh sát giao thông vì sự nhiệt tình, trách nhiệm, hết mình hỗ trợ người dân.

Tiền Lê
#sản phụ #vỡ ối #cảnh sát giao thông #dẫn đường #Phòng Cảnh sát Giao thông #Công an tỉnh Gia Lai #hỗ trợ kịp thời #tuần tra kiểm soát

