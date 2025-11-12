Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Giải trí

Google News

Sabrina Carpenter gây tranh cãi khi được chọn cho dự án live action Alice in Wonderland

Duy Khang
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Thông tin Sabrina Carpenter sẽ đảm nhận vai chính trong phiên bản live-action mới lấy cảm hứng từ “Alice in Wonderland” hiện đang gây xôn xao cộng đồng mạng. Người hâm mộ có phản ứng đa chiều trước dự án được xem là bước ngoặt mới trong sự nghiệp của ngôi sao trẻ.

Ngày 12/11, hàng loạt trang tin quốc tế xác nhận Sabrina Carpenter sẽ đóng vai chính và đồng sản xuất một bộ phim nhạc kịch chưa đặt tên, dựa trên tác phẩm kinh điển Alice in Wonderland của Lewis Carroll, do Universal Pictures sản xuất. Dự án có sự tham gia của Marc Platt, nhà sản xuất đứng sau cả phiên bản Broadway lẫn điện ảnh của phim Wicked đang làm mưa làm gió.

Sabrina Carpenter sẽ đóng vai chính và đồng sản xuất cho bộ phim chuyển thể dựa trên tác phẩm Alice in Wonderland.
Sabrina Carpenter sẽ đóng vai chính và đồng sản xuất cho bộ phim chuyển thể dựa trên tác phẩm Alice in Wonderland.

Tác phẩm gốc kể về cô bé Alice rơi xuống hang thỏ và bước vào một thế giới huyễn tưởng đầy phi lý, nơi các loài vật biết nói và hành xử như con người. Câu chuyện từng được Disney chuyển thể thành phim hoạt hình năm 1951, sau đó là phiên bản live action tỷ đô do Tim Burton đạo diễn năm 2010 với Johnny Depp trong vai Mad Hatter.

Bản live action năm 2010 từng gây bão với Johnny Depp trong vai Mad Hatter.
Bản live action năm 2010 từng gây bão với Johnny Depp trong vai Mad Hatter.

Ở phiên bản mới, Sabrina Carpenter sẽ góp mặt trong dàn cast chính, tuy nhiên vai diễn cụ thể vẫn được giữ kín. Dẫu vậy, nhiều người hâm mộ tin rằng cô sẽ vào vai Alice, bởi vẻ ngoài và phong thái mơ mộng, tinh nghịch rất hợp với nhân vật kinh điển này. Được biết, nữ ca sĩ chính là người chủ động đề xuất dự án với hãng phim, mang theo bản ý tưởng và lookbook riêng để phát triển hướng đi cho phim.

Sabrina Carpenter được cho là phù hợp với hình tượng cô bé Alice.
Sabrina Carpenter được cho là phù hợp với hình tượng cô bé Alice.

Trên mạng xã hội, đông đảo người hâm mộ bày tỏ sự phấn khích trước dự án điện ảnh này của Sabrina Carpenter. Tuy nhiên, cũng có không ít ý kiến lo ngại đây có thể chỉ là stunt casting - một chiến thuật chọn ngôi sao nổi tiếng như ca sĩ hay influencer để thu hút khán giả, thay vì ưu tiên năng lực diễn xuất.

Mạng xã hội xuất hiện nhiều ý kiến trái chiều.
Mạng xã hội xuất hiện nhiều ý kiến trái chiều.

Dù vậy, ít ai biết rằng trước khi trở thành một ngôi sao nhạc Pop trẻ hàng đầu hiện nay, Sabrina Carpenter có xuất phát điểm là một diễn viên. Cô lần đầu xuất hiện trong Law & Order: Special Victims Unit trước khi gây tiếng vang với vai Maya Hart trong series đình đám của Disney Channel - Girl Meets World (2014 - 2017). Sau đó, nữ ca sĩ còn tham gia nhiều bộ phim điện ảnh như The Hate U Give (2018), Tall Girl (2019), Tall Girl 2 (2022)Emergency (2022) cho thấy khả năng biến hóa linh hoạt giữa các thể loại từ hài kịch đến kinh dị.

Sabrina Carpenter gây tiếng vang với series Girl Meets World.
Sabrina Carpenter gây tiếng vang với series Girl Meets World.

Việc bản chuyển thể Alice in Wonderland lần này được xây dựng dưới dạng phim nhạc kịch càng khiến lựa chọn Sabrina Carpenter như “một mũi tên trúng hai con nhạn”, khi cô không chỉ là một ca sĩ thành công mà còn có nền tảng diễn xuất vững chắc. Dự án được kỳ vọng sẽ giúp Sabrina Carpenter khẳng định vị thế “nghệ sĩ đa tài” thế hệ mới của Hollywood.

582090788-1541596183699091-3047288813421032861-n.jpg
Duy Khang
#Sabrina Carpenter #Alice in Wonderland #live action #dự án phim #ngôi sao trẻ #phản ứng fan

Xem thêm

Cùng chuyên mục