Sabrina Carpenter gây tranh cãi khi được chọn cho dự án live action Alice in Wonderland

HHTO - Thông tin Sabrina Carpenter sẽ đảm nhận vai chính trong phiên bản live-action mới lấy cảm hứng từ “Alice in Wonderland” hiện đang gây xôn xao cộng đồng mạng. Người hâm mộ có phản ứng đa chiều trước dự án được xem là bước ngoặt mới trong sự nghiệp của ngôi sao trẻ.

Ngày 12/11, hàng loạt trang tin quốc tế xác nhận Sabrina Carpenter sẽ đóng vai chính và đồng sản xuất một bộ phim nhạc kịch chưa đặt tên, dựa trên tác phẩm kinh điển Alice in Wonderland của Lewis Carroll, do Universal Pictures sản xuất. Dự án có sự tham gia của Marc Platt, nhà sản xuất đứng sau cả phiên bản Broadway lẫn điện ảnh của phim Wicked đang làm mưa làm gió.

Sabrina Carpenter sẽ đóng vai chính và đồng sản xuất cho bộ phim chuyển thể dựa trên tác phẩm Alice in Wonderland.

Tác phẩm gốc kể về cô bé Alice rơi xuống hang thỏ và bước vào một thế giới huyễn tưởng đầy phi lý, nơi các loài vật biết nói và hành xử như con người. Câu chuyện từng được Disney chuyển thể thành phim hoạt hình năm 1951, sau đó là phiên bản live action tỷ đô do Tim Burton đạo diễn năm 2010 với Johnny Depp trong vai Mad Hatter.

Bản live action năm 2010 từng gây bão với Johnny Depp trong vai Mad Hatter.

Ở phiên bản mới, Sabrina Carpenter sẽ góp mặt trong dàn cast chính, tuy nhiên vai diễn cụ thể vẫn được giữ kín. Dẫu vậy, nhiều người hâm mộ tin rằng cô sẽ vào vai Alice, bởi vẻ ngoài và phong thái mơ mộng, tinh nghịch rất hợp với nhân vật kinh điển này. Được biết, nữ ca sĩ chính là người chủ động đề xuất dự án với hãng phim, mang theo bản ý tưởng và lookbook riêng để phát triển hướng đi cho phim.

Sabrina Carpenter được cho là phù hợp với hình tượng cô bé Alice.

Trên mạng xã hội, đông đảo người hâm mộ bày tỏ sự phấn khích trước dự án điện ảnh này của Sabrina Carpenter. Tuy nhiên, cũng có không ít ý kiến lo ngại đây có thể chỉ là stunt casting - một chiến thuật chọn ngôi sao nổi tiếng như ca sĩ hay influencer để thu hút khán giả, thay vì ưu tiên năng lực diễn xuất.

Mạng xã hội xuất hiện nhiều ý kiến trái chiều.

Dù vậy, ít ai biết rằng trước khi trở thành một ngôi sao nhạc Pop trẻ hàng đầu hiện nay, Sabrina Carpenter có xuất phát điểm là một diễn viên. Cô lần đầu xuất hiện trong Law & Order: Special Victims Unit trước khi gây tiếng vang với vai Maya Hart trong series đình đám của Disney Channel - Girl Meets World (2014 - 2017). Sau đó, nữ ca sĩ còn tham gia nhiều bộ phim điện ảnh như The Hate U Give (2018), Tall Girl (2019), Tall Girl 2 (2022) và Emergency (2022) cho thấy khả năng biến hóa linh hoạt giữa các thể loại từ hài kịch đến kinh dị.

Sabrina Carpenter gây tiếng vang với series Girl Meets World.

Việc bản chuyển thể Alice in Wonderland lần này được xây dựng dưới dạng phim nhạc kịch càng khiến lựa chọn Sabrina Carpenter như “một mũi tên trúng hai con nhạn”, khi cô không chỉ là một ca sĩ thành công mà còn có nền tảng diễn xuất vững chắc. Dự án được kỳ vọng sẽ giúp Sabrina Carpenter khẳng định vị thế “nghệ sĩ đa tài” thế hệ mới của Hollywood.