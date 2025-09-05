Quy định mới về đối tượng, tiêu chuẩn đào tạo trung cấp, cao cấp lý luận chính trị

TPO - Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành Quy định số 350-QĐ/TW về đối tượng, tiêu chuẩn và phân cấp đào tạo lý luận chính trị.

Theo quy định, đối tượng đào tạo trung cấp lý luận chính trị gồm cán bộ đương chức hoặc quy hoạch, ở các trường hợp:

Cấp ủy đảng: Cấp ủy viên của chi bộ cơ sở, đảng bộ cơ sở trở lên.

Cán bộ, công chức, viên chức: Phó trưởng phòng (tương đương) trở lên của các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc cấp xã, cấp tỉnh và thuộc ban, bộ, ngành, cơ quan, đơn vị ở Trung ương.

Cán bộ quân đội: Chỉ huy cấp tiểu đoàn; phó tham mưu trưởng, phó chủ nhiệm chính trị trung đoàn (tương đương); chỉ huy phòng (ban) cấp lữ đoàn, sư đoàn, bộ chỉ huy quân sự cấp tỉnh (tương đương) trở lên.

Cán bộ công an: Phó trưởng công an cấp xã, phó đội trưởng (tương đương) trở lên.

Cán bộ doanh nghiệp: Trưởng ban, trưởng phòng (tương đương) trở lên của công ty (tổng công ty) nhà nước trực thuộc UBND cấp tỉnh; trưởng ban, trưởng phòng (tương đương) trở lên trực thuộc các tập đoàn, công ty (tổng công ty), ngân hàng thương mại nhà nước.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. Ảnh: PV.



Theo quy định, để được học trung cấp lý luận chính trị, phải đáp ứng tiêu chuẩn:

Là đảng viên dự bị hoặc chính thức.

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên (tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên đối với cán bộ là người dân tộc thiểu số và công tác tại các xã, đặc khu ở khu vực miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn).

Hai năm liên tục liền kề thời điểm cử đi học được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Cán bộ học hệ không tập trung: Nữ từ 28 tuổi, nam từ 30 tuổi trở lên.

Quy định cũng nêu, với trường hợp đặc biệt, cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Theo quy định, đối tượng học cao cấp lý luận chính trị, gồm:

Với trường hợp cán bộ đương chức: Ủy viên ban chấp hành đảng bộ cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng trở lên; trưởng phòng (tương đương) cấp xã trở lên.

Với trường hợp cán bộ đương chức hoặc quy hoạch:

Cấp ủy đảng: Ủy viên ban thường vụ đảng ủy cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng trở lên.

Cán bộ, công chức, viên chức: Chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự, chủ tịch HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã (tương đương) trở lên; trưởng phòng (tương đương) cấp tỉnh trở lên; trưởng phòng (tương đương) trở lên thuộc ban, bộ, ngành, cơ quan, đơn vị ở Trung ương.

Cán bộ quân đội: Trung đoàn trưởng, chính ủy trung đoàn (tương đương); chỉ huy cấp lữ đoàn, sư đoàn, bộ chỉ huy quân sự cấp tỉnh (tương đương); chỉ huy các cơ quan cấp chiến dịch, chiến lược; ban giám đốc bệnh viện, viện nghiên cứu, chủ tịch, ban giám đốc công ty (tổng công ty) doanh nghiệp trực thuộc Bộ Quốc phòng trở lên.

Cán bộ công an: Trưởng công an cấp xã, phó trưởng phòng (tương đương) trở lên.

Cán bộ doanh nghiệp: Hội đồng thành viên (quản trị), ban giám đốc (tương đương) trở lên ở các công ty (tổng công ty) nhà nước trực thuộc UBND cấp tỉnh; hội đồng thành viên (quản trị), ban giám đốc (tương đương) trở lên ở các tập đoàn, công ty (tổng công ty), ngân hàng thương mại nhà nước.

Về tiêu chuẩn học cao cấp lý luận chính trị, theo quy định, phải đáp ứng:

Đảng viên chính thức.

Tốt nghiệp đại học trở lên.

Hai năm liên tục liền kề thời điểm cử đi học được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Cán bộ học hệ không tập trung: Nữ từ 33 tuổi, nam từ 35 tuổi trở lên.

Quy định cũng nêu rõ, với trường hợp đặc biệt, cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.