Quảng Trị khơi dậy khát vọng vươn lên, phát triển nhanh và bền vững

TPO - Phát biểu tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhấn mạnh: Việc hợp nhất hai tỉnh mở ra không gian phát triển mới, song đòi hỏi Quảng Trị phải khai thác mạnh mẽ tiềm năng, huy động mọi nguồn lực, phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo để bứt phá vươn lên.

Hợp nhất mở ra không gian phát triển mới

Sáng 5/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 chính thức khai mạc.



Phát biểu chỉ đạo Đại hội, ông Đỗ Văn Chiến khẳng định, đây là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước khởi đầu cho một giai đoạn phát triển mới của tỉnh Quảng Trị sau khi hợp nhất.

Ông Đỗ Văn Chiến phát biểu tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị.

Theo ông Đỗ Văn Chiến, Quảng Trị vẫn đối mặt với không ít khó khăn: quy mô kinh tế còn nhỏ, thu hút đầu tư chưa mạnh, sản phẩm chủ lực chưa nhiều; chất lượng nguồn nhân lực còn hạn chế; đời sống một bộ phận Nhân dân vùng sâu, vùng xa còn khó khăn.

Trên tinh thần nhìn thẳng vào thực tế, ông Đỗ Văn Chiến đề nghị Đại hội thảo luận sâu, chỉ rõ nguyên nhân và đưa ra giải pháp cụ thể, khả thi để khắc phục.

Ông Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh, việc hợp nhất hai tỉnh mang lại không gian phát triển rộng lớn hơn, nhiều tiềm năng hơn, nhưng cũng đặt ra yêu cầu mới, đòi hỏi tầm nhìn chiến lược và quyết tâm hành động mạnh mẽ hơn.

“Tỉnh cần huy động mọi nguồn lực của các thành phần kinh tế; lấy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo làm động lực; lấy đoàn kết, thống nhất làm sức mạnh; lấy nguồn lực trong tỉnh là chủ yếu, nguồn lực ngoài tỉnh là quan trọng để phát triển nhanh và bền vững” - ông Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh.

Ông Đỗ Văn Chiến gợi mở Quảng Trị phấn đấu trở thành trung tâm năng lượng sạch của miền Trung, tận dụng lợi thế đường truyền tải điện 500kV Bắc – Nam để hình thành hệ sinh thái công nghiệp phụ trợ năng lượng; phát triển trung tâm logistics liên vùng, gắn chuỗi giá trị “cửa khẩu – cảng biển – sân bay”.

Đồng thời, đẩy mạnh du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tạo nên sản phẩm độc đáo kết hợp giữa di sản thiên nhiên thế giới với “ký ức chiến tranh – khát vọng hòa bình”, du lịch sinh thái, biển đảo, tâm linh, hoài niệm.

Ông Đỗ Văn Chiến cũng đặt vấn đề phát triển con người làm trung tâm: “Làm sao để mọi người, mọi nhà đều có khát vọng vươn lên làm giàu chính đáng; người giàu thì giàu thêm, người trung bình trở nên khá giả, người nghèo thì thoát nghèo bền vững, không để ai bị bỏ lại phía sau.”

Để nhiều nụ cười hơn trong Nhân dân

Về định hướng phát triển, ông Đỗ Văn Chiến đề nghị tỉnh Quảng Trị tập trung đầu tư hạ tầng đồng bộ, từ giao thông, năng lượng, số hóa, đến giáo dục và y tế – để tạo nền tảng cho tăng trưởng dài hạn.

Đặc biệt, chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nhân lực phục vụ các ngành kinh tế mới; phát triển giáo dục ở vùng khó khăn, bảo đảm không để học sinh thiếu trường lớp.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến đề nghị Đại hội thảo luận sâu, chỉ rõ nguyên nhân và đưa ra giải pháp cụ thể, khả thi.

Cùng với đó là phát triển nông nghiệp công nghệ cao, xây dựng thương hiệu sản phẩm đặc trưng như cây hữu cơ, dược liệu, cây ăn quả, nuôi trồng thủy sản.

Một nội dung quan trọng được ông Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh là xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện, đề cao vai trò nêu gương của người đứng đầu, tăng cường kiểm tra, giám sát và phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể.

Ông Đỗ Văn Chiến dẫn lại lời Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Trung ương: cán bộ, đảng viên phải “3 gần, 5 phải, 4 không”, hành động nhiều hơn, nói ít hơn, họp ít hơn nhưng hiệu quả hơn, để “nhiều nụ cười hơn trong Nhân dân”.

Ông Đỗ Văn Chiến cũng yêu cầu tỉnh chú trọng công tác quốc phòng – an ninh, giữ vững chủ quyền biên giới, đảm bảo an ninh tôn giáo, dân tộc; đồng thời, đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, bảo vệ người dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung.

Đặc biệt, ông Đỗ Văn Chiến đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa mới khẩn trương ban hành chương trình hành động với tinh thần “6 rõ”: rõ việc, rõ người, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ nguồn lực, rõ kết quả – để nhanh chóng đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Ông Đỗ Văn Chiến bày tỏ niềm tin tưởng sâu sắc vào sự thành công của Đại hội và tin rằng: với truyền thống “trung dũng, kiên cường”, giàu nghĩa tình và khát vọng vươn lên, Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Quảng Trị sẽ đoàn kết, chung sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển nhanh, bền vững, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho mọi người, mọi nhà.