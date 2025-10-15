Quảng Ninh xử lý ‘khủng hoảng’ rác

TPO - Trước áp lực xử lý rác thải, cùng hàng loạt ‘điểm yếu’ do Kiểm toán nhà nước khu vực VI đã chỉ ra trong quá trình thu chi phí bảo vệ môi trường. Mới đây, tỉnh Quảng Ninh đã chốt phương án xây dựng nhà máy rác hiện đại với trị giá hơn 5.200 tỷ.

Thông tin từ UBND tỉnh Quảng Ninh, ngày 9/10/2025, tỉnh này đã ban hành quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư Trung tâm xử lý chất thải rắn xã Thống Nhất với tổng mức hơn 5.200 tỉ đồng, công nghệ đốt rác phát điện công suất xử lý 1.300 tấn/ngày đêm, phát điện 15 MW, dự kiến hoàn thành và vận hành quý IV/2027.

Rác thải chôn lấp được xử lý thô sơ đe dọa đến môi trường.

Đây là dự án thay thế dự án nghìn tỷ tại xã Vũ Oai (TP Hạ Long cũ) từng chạy thử nhưng không đạt chuẩn khí thải và công suất, phải dừng hoạt động. Lãnh đạo UBND tỉnh xác nhận dự án cũ không thể tiếp tục, nên tỉnh điều chỉnh mục tiêu, tên gọi và quy mô để phù hợp công nghệ mới.

Thông tin từ Sở Xây dựng, tổng công suất xử lý rác thải toàn tỉnh hiện đạt 1.182 tấn/ngày, thấp hơn phát sinh thực tế khoảng 1.300 tấn/ngày, khiến rác ùn ứ định kỳ. Dự báo đến năm 2030, tổng lượng chất thải rắn phát sinh của tỉnh có thể vượt 2,9 triệu tấn/năm, trong đó rác sinh hoạt chiếm hơn một nửa.

Theo Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050, toàn tỉnh quy hoạch 17 khu, cụm xử lý chất thải rắn sinh hoạt. Đến nay, 10 khu đã được đưa vào vận hành, 3 khu đang đầu tư và 4 khu chưa triển khai. Nhiều dự án quy mô lớn, liên vùng chậm tiến độ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến công suất xử lý rác chung của tỉnh. Điển hình là Trung tâm Xử lý chất thải rắn sinh hoạt xã Vũ Oai (TP Hạ Long cũ) đã chậm hơn 60 tháng, cùng các dự án tại Mông Dương, Đông Ngũ, Đài Xuyên và Tràng Lương.

Đáng chú ý, trong năm 2025, hai khu xử lý rác tại Cầu Cao (Vân Đồn) và Cống To (Hải Lạng) phải đóng cửa do không còn phù hợp quy hoạch. Hai khu tại Mông Dương và Thống Nhất cũng hết công suất.

Đoàn công tác tỉnh Quảng Ninh thăm và học hỏi công nghệ đốt rác tại địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Trong bối cảnh đó, các đề xuất bổ sung nhà máy điện rác và nâng cấp công nghệ đã được đưa ra trước đó nhưng gặp nhiều khó khăn. Khi bỏ chính quyền cấp huyện, việc xây dựng nhà máy xử lý rác lại thêm 1 lần trắc trở. Nhưng với quyết tâm xử lý khủng hoảng về rác thải, tỉnh đã cử cán bộ đi tìm hiểu, học hỏi nhiều mô hình nhà máy xử lý rác hiện đại.

Nhà máy điện rác xã Thống Nhất sẽ mang kỳ vọng tháo gỡ phần nào nút thắt về xử lý rác thải của Quảng Ninh nhiều năm qua. Đây cũng được coi là ‘mũi đột phá’ về hạ tầng xử lý rác của tỉnh, song cần đi kèm kỷ luật thực hiện và minh bạch thông số môi trường để đáp ứng kỳ vọng của người dân.