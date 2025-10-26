Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Quảng Ninh: Va chạm xe máy trong đêm khiến 3 người thương vong

Hoàng Dương
TPO - Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại địa bàn xã Quảng Tân (tỉnh Quảng Ninh) khiến 2 người chết, 1 người bị thương nặng.

Ngày 26/10, thông tin từ Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 3 (Phòng CSGT, Công an tỉnh Quảng Ninh), 19h tối 24/10, trên địa bàn xã Quảng Tân xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa 2 xe máy khiến 2 nạn nhân tử vong và 1 người bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn.

Thông tin ban đầu, trước khi xảy ra tai nạn, xe mô tô BKS 14T1 - 08xx do ông Chìu Cắm S (trú tại bản Tài Lý Sáy, xã Quảng Tân) điều khiển lưu thông trên tuyến đường liên xã.

Đến đoạn qua bản Thanh Lâm (xã Quảng Tân), phương tiện do ông Sồi điều khiển bất ngờ xảy ra va chạm với xe mô tô BKS 14M1 - 127.xx do anh Tằng A S (trú tại bản Siềng Lống, xã Quảng Tân) điều khiển, phía sau chở anh Chìu Sáng Sòi (trú tại bản Siềng Lống).

Cú va chạm mạnh giữa các phương tiện khiến anh Tằng A S và ông Chìu Cắm S tử vong tại chỗ. Anh Chìu Sáng S bị thương được người dân đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế Đầm Hà. Hai xe máy hư hỏng nặng.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng cùng chính quyền sở tại nhanh chóng có mặt tại nơi xảy ra sự việc, tiến hành phân luồng giao thông, bảo vệ hiện trường và phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức công tác khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ việc.

