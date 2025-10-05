Quảng Ninh cấm biển từ 8h ngày 5/10

TPO - Từ 8h ngày 5/10/2025, Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Ninh thông báo tạm ngừng cấp phép cho các phương tiện thủy ra khơi, tạm dừng hoạt động tham quan, lưu trú trên biển để ứng phó bão số 11. Việc dừng cấp phép sẽ kết thúc khi có Bản tin cuối cùng về cơn bão.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ trưa 5/10 bão số 11 bắt đầu ảnh hưởng khu vực vịnh Bắc Bộ, trong đó có Quảng Ninh. Để bảo đảm an toàn, Sở đề nghị Sở Xây dựng, Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh, Cảng vụ Đường thủy nội địa và UBND các địa phương ven biển dừng cấp phép cho các phương tiện ra khơi.

Lực lượng Biên phòng tỉnh Quảng Ninh thông báo, kêu gọi tàu thuyền hoạt động trên biển về nơi tránh trú bão an toàn.

Các tàu thuyền đang hoạt động trên vùng biển Quảng Ninh được xem xét cho chạy về nơi tránh trú, neo đậu an toàn và hoàn tất trước 12h ngày 5/10. Những hoạt động tham quan, lưu trú trên vịnh tạm ngừng từ 8h ngày 5/10 cho đến khi cơ quan chức năng phát hành Bản tin cuối cùng về bão số 11.

Quảng Ninh hiện có hơn 6.200 tàu cá cùng khoảng 500 tàu du lịch hoạt động trên vịnh Hạ Long. Toàn tỉnh có 11 khu neo đậu, 5 khu đã công bố đủ điều kiện tiếp nhận tàu tránh trú bão. Tính đến 6h sáng 5/10, các lực lượng chức năng hướng dẫn tàu thuyền di chuyển an toàn, cập nhật thông tin liên lạc và chấp hành lệnh cấm biển cho đến khi có thông báo.