Quảng Ngãi đào tạo những 'ngư dân số' trên biển

TPO - Từ những chiếc điện thoại thông minh, ngư dân Quảng Ngãi nay đã có thể khai báo xuất nhập bến, ghi nhật ký khai thác chỉ bằng vài thao tác, thay cho cảnh giấy tờ rườm rà và chờ đợi như trước. Công nghệ số đang từng bước đi vào đời sống, giúp bà con trở thành những “ngư dân số” trên biển.

Hơn 20 năm gắn bó với nghề, thuyền trưởng Bùi Văn Phải (trú Đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) nhớ như in những ngày phải tất bật mang theo cả xấp giấy tờ, rồi chờ đợi hàng giờ đồng hồ để hoàn thành thủ tục cho chuyến đi biển.

Tuy nhiên, hiện nay các nội dung này đã được anh thực hiện qua phần mềm nhật ký khai thác điện tử (eCDT VN). Chỉ vài thao tác trên điện thoại, anh đã khai báo đầy đủ thủ tục xuất bến cho con tàu ra khơi.

Ngư dân Quảng Ngãi khai báo xuất nhập bến, ghi nhật ký khai thác chỉ bằng vài thao tác trên điện thoại thông minh.

“Hồi trước, mỗi lần xuất nhập bến tôi đều phải đến cảng cá để khai báo với nhiều thủ tục, giấy tờ rườm rà và mất thời gian. Giờ chỉ cần mở phần mềm eCDT VN, khai báo ngay trên điện thoại, gửi trước yêu cầu. Khi tới cảng, thủ tục đã hoàn tất, tàu tôi cứ thế ra Hoàng Sa mà không mất thêm thời gian chờ đợi như trước”, anh Phải chia sẻ.

Ngoài quản lý và truy xuất dữ liệu, phần mềm eCDT VN còn cho phép ngư dân lập nhật ký khai thác ngay trên thiết bị di động. Khi tàu cập cảng và có kết nối Internet, dữ liệu sẽ tự động đồng bộ với hệ thống quản lý. Điều này không chỉ giúp giảm tải giấy tờ, mà còn đảm bảo tính minh bạch, truy xuất nguồn gốc thủy sản, đây là một yêu cầu then chốt trong chống khai thác IUU.

Ngoài quản lý và truy xuất dữ liệu, phần mềm eCDT VN còn cho phép ngư dân lập nhật ký khai thác ngay trên thiết bị di động.

“Ngày trước, anh em ngư dân còn ngại công nghệ. Giờ thấy tiện lợi, nhanh chóng, bà con học rất nhanh. Có công nghệ hỗ trợ, mình yên tâm hơn khi ra khơi”, thuyền trưởng Phải bộc bạch.

Để ngư dân tiếp cận và quen dần với công nghệ số, các cán bộ thủy sản và Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Quảng Ngãi đã trực tiếp xuống tận tàu hướng dẫn ngư dân cài đặt, mở ứng dụng, ghi nhật ký điện tử đến cách truyền dữ liệu … giúp bà con yên tâm sử dụng.

Lực lượng chức năng hướng dẫn ngư dân cài đặt phần mềm eCDT VN.

Ông Ngô Đình Thính (nhân viên cảng neo đậu tránh trú bão Lý Sơn) cho biết, tàu thuyền của bà con trên địa bàn Lý Sơn và cả tàu ngoài tỉnh vào Lý Sơn cũng được Ban quản lý cảng trực tiếp hỗ trợ, hướng dẫn những thủ tục nhập cảng cũng như ghi nhật ký khai thác thủy sản vào phần mềm eCDT VN.

Đồng thời, nhiều phần mềm khác cũng đang được đưa vào sử dụng như VMS (giám sát tàu cá), Vn-Fishbase (cơ sở dữ liệu nghề cá) và phần mềm Quản lý, kiểm soát tàu cá của cơ quan chức năng đã được ứng dụng đồng bộ trong hoạt động nghề cá. Những công cụ này đã góp phần tinh giảm triệt để giấy tờ rườm rà, tối ưu hóa hoạt động khai thác thủy sản, đồng thời hỗ trợ cơ quan chức năng giám sát chặt chẽ hành trình tàu thuyền.

Ngư dân Quảng Ngãi dần trở thành những "ngư dân số" thành thạo.

Thượng úy Cao Mạnh Long - Trạm trưởng Trạm kiểm soát Biên phòng An Hải (Đồn Biên phòng Lý Sơn, BĐBP Quảng Ngãi) cho hay, cán bộ, chiến sĩ Trạm sử dụng các phần mềm của Tổng cục Thủy sản, như phần mềm giám sát tàu cá để kiểm tra tín hiệu giám sát hành trình khi hành nghề trên biển.

Sử dụng phần mềm quản lý tàu cá của Bộ Tư lệnh BĐBP đã tích hợp các thủ tục giấy tờ của các phương tiện, thuyền viên lên hệ thống để giải quyết các thủ tục giấy tờ được nhanh chóng, chính xác, tránh gây phiền hà cho chủ tàu thuyền trưởng khi đăng ký xuất, nhập bến.

Nhờ vậy, hành trình của từng con tàu được ghi nhận liên tục, hạn chế tình trạng vi phạm vùng biển nước ngoài, góp phần cùng cả nước gỡ “thẻ vàng” IUU của Ủy ban châu Âu.