Quà tặng nhỏ, ý nghĩa lên ngôi dịp 20/11

TPO - Giá hoa tăng nhưng chợ hoa vắng khách, trong khi những món quà nhỏ – bình dân, thực tế và giàu ý nghĩa lại trở thành lựa chọn phổ biến của phụ huynh và học sinh dịp 20/11 năm nay.

Trưa 19/11, tại chợ hoa Hồ Thị Kỷ (phường Vườn Lài, TPHCM), tiểu thương đã bày rất nhiều giỏ hoa đủ sắc màu chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11). Tuy nhiên, lượng khách đến mua hoa khá vắng.

“Mưa bão những ngày vừa qua đã ảnh hưởng đến nhiều nhà vườn ở Đà Lạt, khu vực phía Bắc. Do vậy nên giá hoa tươi tăng 15 – 20%. Bên cạnh đó, người dân thắt chặt chi tiêu nên lượng khách mua hoa hiện tại giảm nhiều so với mọi năm” – chị Minh, tiểu thương chợ hoa Hồ Thị Kỷ nói.

Trưa 19/11, tiểu thương chợ hoa Hồ Thị Kỷ đã tung nhiều bó hoa tươi đẹp mắt chờ khách lựa chọn.

Theo tìm hiểu, giá hoa biến động rõ rệt. Hoa hồng bó nhỏ 200.000–300.000 đồng, bó lớn 400.000–500.000 đồng; hoa sấy từ 300.000–400.000 đồng; cẩm chướng và thanh liễu 100.000–200.000 đồng... Một số lẵng hoa cầu kỳ có giá 600.000–1 triệu đồng nhưng sức mua rất thấp.

Chủ shop hoa trên đường Hùng Vương (phường Vườn Lài) chia sẻ: “Vài năm trở lại đây thói quen mua quà của phụ huynh và học sinh đã thay đổi rõ rệt. Người mua không còn chạy theo các bó hoa đắt đỏ, mà ưu tiên những sản phẩm vừa túi tiền nhưng vẫn thể hiện được sự trân trọng với thầy cô”.

Thay vì chọn mua hoa cắm sẵn, nhiều bạn trẻ tự chọn hoa và trang trí theo ý để tặng thầy cô. Việc này vừa có ý nghĩa, lại vừa kinh tế

Các loại hoa không tàn, hoa bất tử được phụ huynh, học sinh chọn khá nhiều. Hoa sáp, hoa giấy, hoa kẽm nhung... giá chỉ 30.000–200.000 đồng được ưa chuộng vì giữ được lâu và hợp túi tiền.

Đưa con gái học lớp 5 chọn mua quà tặng thầy cô dịp 20/11 tại nhà sách Minh Khai (phường Cầu Ông Lãnh), chị Nguyễn Minh Trang bộc bạch: “Ngày 20/11 là dịp để tri ân thầy cô giáo nên tôi muốn tặng món quà nhiều ý nghĩa. Vì vậy, tôi cùng con chọn các phụ kiện như giấy màu, hoa khô, kim tuyến… để tự tay làm thiệp tặng thầy cô. Món quà tuy không nhiều giá trị vật chất nhưng mang nhiều ý nghĩa tinh thần, giúp con luôn tri ân những thầy cô đã dìu dắt, dạy dỗ nên người”.

Tại các trung tâm thương mại như Aeon Mall, Lotte Mart, Vạn Hạnh Mall…, các set quà mini giá 50.000–200.000 đồng trở thành tâm điểm. Dalat Hasfarm bố trí khu vực riêng cho quà 20/11 với nhiều set hoa mini, giá chỉ 109.000 đồng, bên cạnh các hộp hoa chủ đề “Yêu thương đong đầy”, “Niềm vui rạng rỡ”, giá từ 160.000–700.000 đồng.

Dù mẫu mã phong phú, phần lớn khách chọn các sản phẩm dưới 1 triệu đồng.

Những món quà nhỏ nhưng mang ý nghĩa tinh thần "lên ngôi" dịp 20/11

Nhiều thương hiệu quà tặng cũng tung ra combo bình dân để đáp ứng xu hướng tiết kiệm. Một thương hiệu cho biết đã nhận hơn 600 đơn hộp quà 350.000 đồng gồm bình giữ nhiệt in hình thầy cô, thiệp tri ân... “Phụ huynh muốn quà thực tế, ý nghĩa, nhưng không quá tốn kém” - nhân viên cửa hàng nói.

Các nhà sách, siêu thị ở TPHCM cũng ghi nhận lượng khách chọn mua quà 20/11 tăng nhẹ. Bút, hộp quà văn phòng phẩm, bộ mỹ phẩm… được giảm giá 10–30% và trưng bày nổi bật. Những món dưới 200.000 đồng bán chạy nhất. Bên cạnh hoa, các giỏ quà bánh, trái cây, bộ chăm sóc cá nhân (dầu gội, sữa tắm, son dưỡng…) giá 150.000–500.000 đồng cũng được tiêu thụ tốt nhờ tính thiết thực.

Hoa bất tử, hoa không tàn có giá mềm, chưa tới 200.000 đồng/sản phẩm được nhiều bạn trẻ lựa chọn

Nhân viên siêu thị phường Hòa Hưng cho biết, lượng khách mua quà tặng cũng đã bắt đầu tăng nhẹ. "Năm nay khách chuộng các món quà thiết thực, giá vừa phải. Những bộ quà tặng dưới 200.000 đồng bán chạy nhất" – nữ nhân viên cho hay.

Bên cạnh hoa và quà lưu niệm, các mặt hàng giỏ trái cây, bánh ngọt, vải áo dài hay quà tặng chăm sóc cá nhân cũng được người tiêu dùng ưa chuộng. Nhiều cửa hàng mỹ phẩm cho biết các bộ quà tặng gồm dầu gội, sữa tắm, son môi, kem dưỡng… được đóng hộp trang nhã có mức giá từ 150.000-500.000 đồng, phù hợp làm quà biếu thầy cô. Trong bối cảnh kinh tế khó khăn, các set quà giá rẻ không chỉ phù hợp với túi tiền của nhiều phụ huynh, mà còn thiết thực, dễ sử dụng và phù hợp với nhiều độ tuổi giáo viên.