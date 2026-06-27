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Quà tặng bạn đọc: Túi caro dạo chơi Hè cùng sách nâng cấp IELTS “đỉnh chóp”

Hạt Mè

HHT - Cùng mở khóa tháng mùa Hè với những món quà là túi xách xinh xắn và sách nâng cấp kỹ năng IELTS. Bạn đọc nhanh tay đăng ký với hòm thư nhà Hoa vì những phần quà này có hạn thôi nha!

Quý đơn vị, nhãn hàng có nhu cầu hợp tác tặng quà cho bạn đọc Hoa Học Trò, vui lòng liên hệ qua email: cohoiquatanghht@gmail.com.

Mang nắng hè vào những chiếc túi vải dễ thương

Mùa hè đến cũng là cơ hội để teen F5 phong cách ngày thường của mình. Nếu bạn đang tìm kiếm một item theo phong cách vừa năng động, vừa tiện lợi, hãy để Maylab cùng bạn vi vu khắp nơi nha!

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Maylab là một cửa tiệm may thủ công tại Hải Phòng. Maylab hướng đến những chiếc túi tote năng động, những chiếc pouch xinh xắn, túi xách kẹp nách được tự tay làm từ sự tỉ mỉ, chân thành.

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Sản phẩm của Maylab không hề cầu kỳ, phô trương mà ghi điểm nhờ sự mềm mại nhưng có tính ứng dụng cao. Một chiếc túi vải Maylab gọn gàng có thể theo bạn đến lớp học thêm, hay một chiếc hộp bút giúp cất giữ vài món đồ nho nhỏ hàng ngày.

Dù là đến trường học hay hẹn hò cà phê cuối tuần, du lịch mùa hè, hy vọng những món đồ từ Maylab sẽ biến ngày thường của bạn trở nên thật đặc biệt!

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Ghé thăm Maylab tại:

Instagram: @maylab.collective

Website: maylab.store

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Quà tặng: 3 bạn may mắn, mỗi bạn nhận được 1 túi tote hoạ tiết caro từ Maylab trị giá 250.000 đồng.

Glow-up mùa hè cùng Tư duy học IELTS đúng từ đầu

Mùa hè ngoài những chuyến vi vu còn là thời điểm vàng để teen đầu tư nâng cấp bản thân và bứt phá thần tốc. Nếu bạn đang lên kế hoạch chinh phục mục tiêu tiếng Anh, quyển sách Tư duy học IELTS đúng từ đầu là bạn đồng hành không thể thiếu trong balo của bạn.

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Sách được viết bởi hai tác giả kỳ cựu làng IELTS: Trương Kỳ Tông (TikToker @khongphaibacsi) và Võ Thái Thảo Nhi (Đồng sáng lập Nhà IELTS, IELTS 8.0).

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Sách gồm 6 chương chính và 1 chương phụ, trải đều các phương pháp, bí quyết làm bài 4 kỹ năng. Mở đầu, sách sẽ hướng dẫn cách “Think like a native speaker” (nghĩ như người bản xứ) để cải thiện kỹ năng Nói (Speaking) tự nhiên. Các chương tiếp theo, teen được khai phóng kỹ thuật “Tư duy ngược trong IELTS Reading” hay “PEEL - Viết. Writing. Task 2 đúng từ đầu”.

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Sách còn giải mã loạt "nỗi đau" mùa thi: Vì sao học hoài vẫn chững band? Dùng nhiều từ vựng ngầu nhưng điểm vẫn “lẹt đẹt”? Tất cả sẽ được làm rõ để bạn tự tin nâng trình hè này.

Quà tặng: 3 bạn may mắn, mỗi bạn nhận quyển sách Tư duy học IELTS đúng từ đầu từ Zenbooks.

Hướng dẫn nhận quà: Chọn món quà bạn thích trong số báo này, gửi email tiêu đề “Nhận quà HHT Online”. Nội dung email: họ tên, trường lớp, địa chỉ nhà, SĐT của bạn (hoặc SĐT phụ huynh nếu bạn chưa có điện thoại), kèm lý do thích quà về cohoiquatanghht@gmail.com. Những teen may mắn sẽ được tòa soạn liên hệ qua SĐT và gửi tặng phần quà. Hạn chót nhà Hoa nhận thông tin là 30/6/2026 và công bố danh sách trúng quà trên fanpage Hoa Hoc Tro Magazine 3/7/2026.

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Hạt Mè
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