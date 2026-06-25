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Đón đọc Hoa Học Trò 1484: Một ngày của nhà sáng tạo nội dung Gen Alpha

H2Team

HHTO - Chỉ với những mẩu chuyện đơn giản, Nguyễn Đức Phạm Kiên (11 tuổi, Hà Nội - chủ kênh TikTok Cabybonbon) vẫn thu hút sự chú ý của đông đảo cộng đồng mạng. Cùng Hoa Học Trò 1484 nghe cậu bạn Gen Alpha kể câu chuyện của một nhà sáng tạo nội dung nhí nào!

Tinh Hà "Say Hi" - cơ hội bứt tốc của dàn "em út" 2K3

Trong đội hình Tinh Hà “Say Hi”, nhóm nghệ sĩ sinh năm 2003 nghiễm nhiên trở thành những “em út” của chương trình. Dù cùng tuổi, hành trình của 5 gương mặt này lại rất khác nhau.

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Để công nghệ Việt Nam có những "Steve Jobs"

Dưới lăng kính truyền thông, lịch sử công nghệ thường được viết lại như một bộ phim siêu anh hùng, nơi một “thiên tài” bất ngờ thức tỉnh và thay đổi thế giới. Tuy nhiên, khi bóc tách những lớp hào nhoáng đi, sự thật lại phức tạp hơn thế.

Trường top lấy điểm chuẩn 9/30

Mức điểm chuẩn 9,38 để đỗ vào một trường THPT công lập, lại còn là trường tốp đầu địa phương tưởng chừng là điều vô lý, nhưng lại vừa diễn ra tại trường THPT Ngô Sĩ Liên (Bắc Ninh). Sự việc ngay lập tức trở thành tâm điểm tranh cãi của dư luận với đủ mọi cung bậc cảm xúc, từ bất ngờ, tiếc nuối cho đến những phản ứng gay gắt nhắm vào người trong cuộc…

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Thể dục thể thao - lý do "tụ tập" của thế hệ mới

Nếu ở Việt Nam, “đi cà phê không” đã dần nhường chỗ cho “đánh cầu lông không” hay “chạy bộ một chút nhe” thì trên thế giới, teen cũng đã bắt đầu kết hợp hoạt động thể chất với thời gian vui chơi hò hẹn. Cùng nhà Hoa tìm hiểu xem các bạn trẻ khắp thế giới đang vừa chơi - vừa tập như thế nào nhé!

Từ văn mẫu đến vi phạm bản quyền

Trong báo cáo về bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ 2026, Hoa Kỳ đưa Việt Nam vào nhóm “ưu tiên” - mức cảnh báo cao nhất. Xem phim lậu, dùng hàng giả, hay đạo văn… những thói quen này đều là vi phạm bản quyền.

Số báo Hoa Học Trò 1484 dự kiến phát hành từ ngày 3/7/2026 tại các sạp báo và nhà sách toàn quốc với giá 20.000 đồng. Đặt trước và tìm mua tại hệ thống các nhà sách FAHASA, Phương Nam, trang thương mại điện tử TikTokShop, Shopee… Lưu ý: Tại một số địa điểm, báo sẽ có trễ hơn từ 2 - 3 ngày tùy thuộc vào thời gian vận chuyển nên nếu không mua được báo, bạn hãy inbox cho fanpage Hoa Hoc Tro Magazine nhé!

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H2Team
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